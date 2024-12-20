Оккупанты захватили Константинопольское на Донбассе - DeepState

Армия РФ продвинулась возле Кругленького, Зари, Зеленовки и в Новооленовке.

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В Deep state обновили карту боевых действий / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

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Какой населенный пункт оккупировала РФ

Где еще продвинулись российские военные

Российская оккупационная армия оккупировала еще один населенный пункт в Донецкой области и продвинулась возле четырех. Об этом в ночь на 20 декабря написал мониторинговый канал DeepState.

"Враг оккупировал Константинопольское", - говорится в сообщении.

видео дня

Село Константинопольское расположено в Покровском районе Донецкой области.

Также, по данным аналитиков, российские военные продвинулись возле Кругленького, Зари, Зеленовки и в Новооленовке.

Константинопольское на карте / deepstatemap

Ситуация на фронте - последние новости

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский 19 декабря заявил, что на нескольких направлениях фронта активизировалось наступление российской оккупационной армии. Идут тяжелые бои. По его словам, Силы обороны Украины не позволили россиянам прорвать оборону и достичь оперативного успеха ни на одном из направлений.

Российские военные оккупировали Трудовое Донецкой области. Об этом в ночь на 19 декабря сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.

В ночь на 20 декабря аналитики сообщили, что российские оккупационные войска захватили Трудовое и Успеновку, завершив оккупацию последнего фрагмента "Успеновского мешка". Не все украинские военные смогли выйти из окружения.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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