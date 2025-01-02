"Экипажи покрошило в фарш": Свитан раскрыл детали исторической операции ГУР

Потеря двух вертолетов - серьезный удар по российской морской авиации.

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Морские дроны ГУР "отминусовали" вражеские вертолеты Ми-8 / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Ключевые тезисы:

Украинские бойцы впервые уничтожили вражеские вертолеты морскими дронами

Два экипажа точно ликвидированы

Перед Новым годом морские дроны ГУР Magura V5 уничтожили целых два вражеских вертолета Ми-8 и один подбили. Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан рассказал детали исторической операции в эфире Radio NV.

По его словам, потеря двух вертолетов - серьезный удар по российской морской авиации.

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"Это Magura V5 отработала. Главное управление разведки впихнуло невпихуемое (в морской дрон), я бы так сказал. У авиации, у летчиков, попросило ракеты (очень хорошая, кстати, старая советская ракета Р-73, ей лет 40). Ракету Р-73 [приспособили], если можно так сказать, установили на гидроплатформу, скорее всего, на рельсовую пусковую установку П-72, есть такая, с нее может тоже запускаться эта ракета, - объяснил Свитан.

Он отметил, что скорее всего ракета, которая поразила российские вертолеты, была с тепловой головкой самонаведения.

"Даже одна ракета имеет боевую часть восемь килограммов, стержневая, она, в принципе, в фарш покрошила все "население" этих вертолетов. Поэтому, можно сказать, два экипажа точно отминусованы, это как минимум", - подчеркнул эксперт.

Дрон Magura V5 / Инфографика: Главред

Уничтожение российских вертолетов морскими дронами - что известно

Как писал Главред, 31 декабря воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" осуществили историческую операцию по поражению российского вертолета Ми-8. В результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" один Ми-8 был уничтожен, а еще один такой же вертолет России получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Впоследствии в разведке уточнили, что оснащенные ракетами морские дроны Magura V5 31 декабря уничтожили в Черном море два российских вертолета Ми-8 и еще один получил повреждения.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что дроны Magura V5 неоднократно атаковали вражеские воздушные силы. Однако ранее оккупационная техника все же могла долетать до береговой линии, хоть и с повреждениями.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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