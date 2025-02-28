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Контрудары ВСУ заставляют отступать: воины оттеснили врага возле важного города

Даяна Швец
28 февраля 2025, 15:08
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Силы обороны зачистили населенный пункт и продвинулись на расстояние до двух километров, заявил Гетьман.
ВСУ, Покровск
ВСУ переигрывают оккупантов на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, deepstatemap

Силы обороны Украины ломают планы российских оккупантов по захвату Покровска, контратакуя на Покровском направлении. Воины провели удачную операцию и отодвинули врага еще дальше от важной дороги Покровск - Днепр. Деталями поделился военный аналитик Алексей Гетьман.

Он пояснил, что несмотря на то, что интенсивность боевых действий на фронте не снизилась, уменьшилось количество боевых столкновений.

"Есть определенное уменьшение интенсивности наступательных действий россиян. Нельзя сказать, что это какой-то перелом, значительное уменьшение, но боевых столкновений по всей линии фронта происходит около 100. А были дни, когда это количество поднималось до 200. То есть, можно говорить о том, что если около 100, то это достаточно много. Но меньше, чем было в пиковые дни", - пояснил спикер в эфире телеканала FREEДOM.

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Гетьман объясняет, что в планах агрессоров было выйти на южную окраину Покровска, однако защитники Украины этого не допустили.

"ВСУ нанесли три контрудара. Однако не надо путать это с контрнаступлением. Это немножко разные вещи. Контрудар подразумевает отбить позиции, которые были потеряны, или просто продвинуться на незначительное расстояние, чтобы попытаться укрепиться. Ну, это Песчаное, Лисовка и Котлино. Буквально на днях Силы обороны зачистили этот населенный пункт и продвинулись на расстояние до двух километров. Это удачная операция, поскольку врага отодвинули еще дальше от важной дороги Покровск - Днепр (через Павлоград, - ред.). По ней перевозят не только все необходимое для украинского гарнизона, который держит оборону, но и для нескольких тысяч гражданских, которые там продолжают оставаться", - пояснил военный аналитик.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Гетьман убежден, что хоть ВСУ и не перешли к контрнаступательным действиям на этом участке фронта, однако имеют возможность стабилизировать линию фронта на этом участке.

"Расстояние между флангами там было около 2-3 километров. Это означает, что их простреливали, этот выступ ["язык"] простреливали как минимум артиллерией, минометами, стрелковым оружием. Подвозить что-то туда россиянам логистически было сложно. Видимо, что-то у них там закончилось: или снаряды, или люди, или горюче-смазочные. И плюс - наша тактика умная, и вот три контрудара удалось сделать. Я думаю, это даст возможность стабилизировать, по меньшей мере, на этом участке линию фронта уже без каких-то небольших, даже метровых, продвижений россиян", - акцентировал аналитик.

Ситуация на фронте - что известно

Главред со ссылкой на ТСУВ "Хортица" писал о том, что ВСУ взорвали бронеколонну россиян на востоке. Сообщается, что FPV-дроны батальона беспилотных систем и батальона Отдельной президентской бригады сожгли технику дотла.

В то же время в ВСУ предупредили о новой тактике РФ. Однако, несмотря на наличие у россиян мощной группировки, которая могла бы усилить атаки, им не удалось достичь значительного успеха.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также подтвердил, что армия РФ пошла в наступление, чтобы захватить 3 населенных пункта на одном направлении. Согласно его данным, оккупанты активизировали наступательные действия в Донецкой области на Новопавловском направлении.

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Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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