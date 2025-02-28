Полиция ужесточает контроль: за какое нарушение вводят новые штрафы до 40 тыс грн

С наступлением весны дорожные условия улучшаются, но для украинских водителей появляются новые вызовы.

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Что нужно знать водителям в 2025 году / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как избежать огромных штрафов за нарушение ПДД

Почему водителей в селах будут штрафовать чаще

После окончания зимнего периода возрастает интенсивность движения, а также усиливается контроль со стороны полиции, что может привести к значительным штрафам, особенно в сельской местности и районных центрах, сообщает Главред со ссылкой на экспертов ресурса Автотема.

Ранее контроль за соблюдением ПДД в небольших населенных пунктах был менее строгим, но теперь ситуация меняется. Полиция планирует активные рейды для выявления нарушителей, что может стоить водителям значительных сумм.

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"Особенно часто водители, пытаясь сэкономить, ездят на незарегистрированных мотоциклах, скутерах и мопедах, не задумываясь о необходимости иметь водительское удостоверение категории "А" или "А1". В селах эти вопросы часто не контролируются. Если раньше штрафы за такое нарушение были незначительными, сейчас ситуация изменилась", - отмечают эксперты.

Согласно действующему законодательству:

Езда без водительского удостоверения влечет за собой штраф в размере 3 400 гривен.

Использование незарегистрированного транспорта добавляет еще 850 гривен.

В случае повторного нарушения штраф может вырасти до 40 800 гривен, а также возможно лишение водительских прав на срок от 5 до 7 лет.

Также в Украине ужесточили новые жесткие правила для водителей, которые оставляют авто в запрещенных местах.

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Что за издание - "Автотема"? "Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.

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