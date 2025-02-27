ТОП-10 авто, которые не подведут: свежий рейтинг моделей 2025 года от экспертов

Ключевое:

Какие машины 2025 года будут служить дольше всего

Какую машину выбрать, чтобы не тратить миллионы на ремонт

Надежность автомобиля - один из главных факторов безопасности водителя и пассажиров. Эксперты Consumer Reports. провели исследование и определили самые надежные автомобили 2025 года, пишет Главред.

Выбирая машину, стоит обращать внимание на этот параметр, ведь от него зависит не только комфорт езды, но и расходы на ремонт в будущем.

Рейтинг составлялся с учетом различных критериев, включая результаты краш-тестов.

Лучшими оказались преимущественно японские модели. В список самых надежных авто попали:

Также стали известным ТОП-7 бюджетных авто, не требующих частого ремонта.

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Что за ресурс - Consumer Reports?

Consumer Reports - это некоммерческая организация, которая проводит независимые исследования и тестирование потребительских товаров и услуг. Их цель - помочь потребителям принимать обоснованные решения о покупках.

Вот несколько ключевых фактов о Consumer Reports:

независимость

тестирование

рейтинги и обзоры

защита прав потребителей

Таким образом, Consumer Reports является ценным ресурсом для тех, кто хочет сделать осознанный выбор при покупке товаров и услуг.