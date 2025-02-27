ТОП-10 авто, которые не подведут: свежий рейтинг моделей 2025 года от экспертов

Ключевое:
- Какую машину выбрать, чтобы не тратить миллионы на ремонт
- Какие машины 2025 года будут служить дольше всего
Надежность автомобиля - один из главных факторов безопасности водителя и пассажиров. Эксперты Consumer Reports. провели исследование и определили самые надежные автомобили 2025 года, пишет Главред.
Выбирая машину, стоит обращать внимание на этот параметр, ведь от него зависит не только комфорт езды, но и расходы на ремонт в будущем.
Рейтинг составлялся с учетом различных критериев, включая результаты краш-тестов.
Лучшими оказались преимущественно японские модели. В список самых надежных авто попали:
- Nissan Sentra
- Toyota Camry
- Subaru Crosstrek
- Subaru Forester
- Toyota RAV4 PHEV
- Toyota Highlander Hybrid
- Lexus NX 350h (и 450h+)
- BMW X5 (и X5 PHEV)
- Tesla Model Y
- Ford Maverick
Также стали известным ТОП-7 бюджетных авто, не требующих частого ремонта.
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Что за ресурс - Consumer Reports?
Consumer Reports - это некоммерческая организация, которая проводит независимые исследования и тестирование потребительских товаров и услуг. Их цель - помочь потребителям принимать обоснованные решения о покупках.
Вот несколько ключевых фактов о Consumer Reports:
- независимость
- тестирование
- рейтинги и обзоры
- защита прав потребителей
Таким образом, Consumer Reports является ценным ресурсом для тех, кто хочет сделать осознанный выбор при покупке товаров и услуг.
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