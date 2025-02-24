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Штраф до 1700 грн или потеря машины: в Украине усилили новые жесткие правила

Даяна Швец
24 февраля 2025, 15:30
87
Если водитель не придерживается правил, ему придется оплатить аж 20-кратную стоимость.
штраф, деньги, авто
Где водителям грозят самые большие штрафы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что известно:

  • Украина ужесточила правила парковки
  • Нарушение будет стоить водителю авто и серьезного штрафа

В Украине ужесточили правила парковки. Отныне водители, которые оставляют авто в запрещенных местах, рискуют получить штраф до 1700 грн или потерять машину, которую могут принудительно эвакуировать на штрафплощадку, сообщает Motor Media Review.

Стоит указать, что особое внимание власти будут уделять нарушителям, которые паркуются на тротуарах, пешеходных переходах и местах для людей с инвалидностью.

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Где запрещено оставлять авто?

Водителей предупредили о списке мест, где стоянка строго запрещена:

  • территории, обозначенные знаком "Стоянка запрещена";
  • тротуары, если остается менее 2 метров для пешеходов;
  • опасные повороты и подъемы;
  • трамвайные пути, мосты, тоннели;
  • остановки транспорта и 30-метровая зона вокруг них;
  • пешеходные переходы и расстояние менее 10 м от них;
  • выезды и проезды;
  • газоны;
  • ближе чем 50 м до железнодорожного переезда.

Какие штрафы грозят нарушителям?

Размер штрафа зависит от места нарушения:

  • 340 грн - за нарушение общих правил стоянки;
  • 680 грн - если авто создает препятствия для движения;
  • 1020-1700 грн - за парковку на местах для людей с инвалидностью;
  • 340-510 грн - за занятие места для электромобилей автомобилем с ДВС.

Если водитель бесплатно оставит авто на платном паркоместе более чем на 10 минут, ему придется оплатить 20-кратную стоимость часа парковки.

Что будет, если не оплатить штраф?

Водителей предупреждают: срок оплаты штрафа влияет на его размер. Если оплатить в течение 10 дней, сумма уменьшается вдвое. Но если нарушитель не заплатит за 30 дней, штраф удвоится.

Игнорирование штрафов будет иметь серьезные последствия:

  • блокировка банковских счетов,
  • арест имущества,
  • вычеты из зарплаты,
  • запрет на выезд за границу,
  • принудительная эвакуация авто на штрафплощадку.

Также ранее рассказывалось, что водителей Украины начали наказывать за странное нарушение. Оказывается, что вождение без очков может стоить 16 000 гривен.

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Что известно о "Motor Media Review"?

Motor Media Review - украиноязычный автомобильный портал, который предлагает широкий спектр материалов на автомобильную тематику. Редакция портала состоит из людей, которые действительно увлечены автомобильной сферой и имеют глубокие знания в этой области. Они умеют подавать сложную техническую информацию в простой и понятной форме.

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