ГУР с партизанами провели дерзкую операцию в Бердянске: СМИ раскрыли детали

Уничтожение моста в Бердянске парализовало железнодорожное сообщение с городом и сделало невозможным поставки военных грузов армией РФ, отметили в ГУР.

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Детали дерзкой операции ГУР и партизан в Бердянске / Коллаж Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, 4 отдельная танковая бригада

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В ГУР подтвердили уничтожение железнодорожного моста в Бердянске

Мост использовался для поставки военных грузов

Разведчики Главного управления разведки Минобороны Украины совместно с движением сопротивления провели успешную диверсионную операцию во временно оккупированном Бердянске. В ходе совместных действий был взорван железнодорожный мост, который использовался российскими войсками для перевозки грузов военного назначения. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что местные жители сообщили в соцсетях о нескольких сильных взрывах вечером 27 октября.

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"В результате успешных диверсионных действий был взорван железнодорожный виадук (мост), расположенный между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту", - сообщил источник.

По информации из анонимного источника, уничтожение моста полностью остановило железнодорожное сообщение с Бердянском, что сделало невозможным доставку топлива, оружия и боеприпасов для оккупационных сил во временно оккупированном украинском городе.

"И хотя местные оккупационные ресурсы и пропагандисты утверждают, что "все мосты стоят целые", никаких фото якобы целого моста они не демонстрируют", - добавил источник.

Что такое Центр национального сопротивления Создан Силами специальных операций для обучения, координации и масштабирования движений сопротивления оккупации Украины. ЦНС обучает ненасильственному сопротивлению, помогает партизанам, собирает информацию о враге, налаживает коммуникацию между подпольем, информирует население Украины о событиях на временно оккупированных территориях. ЦНС действует в рамках Закона "Об основах национального сопротивления", который вступил в силу в январе 2022 года.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российский пилот Дмитрий Голенков, который управлял бомбардировщиком Ту-22М3 и был причастен к ракетным ударам по Днепру и Кременчугу, был ликвидирован под Брянском. Об этом сообщили в ГУР.

Кроме того, украинские спецслужбы подтвердили удар по заводу взрывчатых веществ в городе Дзержинск Нижегородской области в ночь на 20 октября. Этот завод, входящий в состав российского ВПК и находящийся под санкциями ЕС и США, расположен в 900 км от украинской границы.

Также ГУР сообщило об уничтожении российского военного преступника, майора Дмитрия Первухи, в центре оккупированного Луганска 18 октября в результате взрыва автомобиля УАЗ "Патриот".

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