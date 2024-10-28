ГУР с партизанами провели дерзкую операцию в Бердянске: СМИ раскрыли детали

Коротко:
- В ГУР подтвердили уничтожение железнодорожного моста в Бердянске
- Мост использовался для поставки военных грузов
Разведчики Главного управления разведки Минобороны Украины совместно с движением сопротивления провели успешную диверсионную операцию во временно оккупированном Бердянске. В ходе совместных действий был взорван железнодорожный мост, который использовался российскими войсками для перевозки грузов военного назначения. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что местные жители сообщили в соцсетях о нескольких сильных взрывах вечером 27 октября.
"В результате успешных диверсионных действий был взорван железнодорожный виадук (мост), расположенный между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту", - сообщил источник.
По информации из анонимного источника, уничтожение моста полностью остановило железнодорожное сообщение с Бердянском, что сделало невозможным доставку топлива, оружия и боеприпасов для оккупационных сил во временно оккупированном украинском городе.
"И хотя местные оккупационные ресурсы и пропагандисты утверждают, что "все мосты стоят целые", никаких фото якобы целого моста они не демонстрируют", - добавил источник.
Что такое Центр национального сопротивления
Создан Силами специальных операций для обучения, координации и масштабирования движений сопротивления оккупации Украины. ЦНС обучает ненасильственному сопротивлению, помогает партизанам, собирает информацию о враге, налаживает коммуникацию между подпольем, информирует население Украины о событиях на временно оккупированных территориях. ЦНС действует в рамках Закона "Об основах национального сопротивления", который вступил в силу в январе 2022 года.
Успешные операции ГУР - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, российский пилот Дмитрий Голенков, который управлял бомбардировщиком Ту-22М3 и был причастен к ракетным ударам по Днепру и Кременчугу, был ликвидирован под Брянском. Об этом сообщили в ГУР.
Кроме того, украинские спецслужбы подтвердили удар по заводу взрывчатых веществ в городе Дзержинск Нижегородской области в ночь на 20 октября. Этот завод, входящий в состав российского ВПК и находящийся под санкциями ЕС и США, расположен в 900 км от украинской границы.
Также ГУР сообщило об уничтожении российского военного преступника, майора Дмитрия Первухи, в центре оккупированного Луганска 18 октября в результате взрыва автомобиля УАЗ "Патриот".
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