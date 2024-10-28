Ту-95МС снаряжены крылатыми ракетами: РФ готовит новый удар по Украине - OSINT

Россияне осуществляют активные передислокации самолетов стратегической авиации, 12 Ту-95МС уже снаряжены ракетами Х-101 предупреждают аналитики.

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Стало известно сколько Ту-95МС уже снаряжены крылатыми ракетами / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Кратко:

Вблизи Украины находится 18 российских Ту-95МС

12 Ту-95МС на аэродроме "Оленья" снаряжены ракетами Х-101

Российское командование увеличило количество российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС на аэродроме "Оленья" до 13 единиц. 12 российских Ту-95МС уже снаряжены крылатыми ракетами Х-101, говорится в сообщении OSINT-сообщества Tracking.

Отмечается, что в течение последней недели, в связи с тренировками самолетов Ту-95МС, было проведено несколько передислокаций между авиабазами. В частности, 25 октября один борт вылетел с авиабазы "Украинка", а два борта - с "Энгельс-2". 26 октября еще один борт покинул "Энгельс-2", взлетев ночью в 04:30.

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Эксперты делают вывод, что таким образом, увеличение количества Ту-95МС на одной из авиабаз является результатом этих передислокаций, но общая численность самолетов вблизи Украины не изменилась, за исключением одного борта с "Украинки".

По состоянию на 12:00 28 октября возле Украины находится 18 Ту-95МС, распределенных между такими базами:

"Оленья" - 13 единиц,

"Энгельс-2" - 2 единицы,

"Дягилево" - 3 единицы.

"Впрочем, несмотря на обучение количество бортов, которые снаряжены КР Х-101 может составлять до 12 единиц на авиабазе "Оленья". На фото спутниковый снимок авиабазы "Оленья" 27.10", - говорится в сообщении.

Что такое OSINT Разведка из открытых источников (англ. Open source intelligence, OSINT) - это сбор и анализ данных, полученных из открытых источников (открытых источников и общедоступной информации), для получения разведывательных данных, пригодных для практических действий. OSINT в первую очередь используется в функциях национальной безопасности, правоохранительных органов и бизнес-разведки, а также имеет ценность для аналитиков, которые используют неконфиденциальную разведывательную информацию для ответа на секретные, несекретные или собственные разведывательные запросы в рамках предыдущих разведывательных дисциплин, сообщает Википедия.

Что может быть целью российского обстрела

27 октября руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия готовится к новой волне ракетных ударов, накапливая ракеты, топливо и стратегическую авиацию.

Он подчеркнул, что среди возможных целей есть объекты ядерной энергетики, и Россия может попытаться повредить распределительные мощности атомных станций, что создает угрозу катастрофы.

"Они хотят перебить распределительные возможности атомных станций. Это создает угрозу ядерной аварии. Если они перебивают распределительные мощности, это создает ядерную аварию", - сказал Коваленко.

Какими самолетами Ту РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Массированные удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что массированные российские атаки являются генеральной репетицией перед более мощными ракетными ударами по Украине.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью 28 октября оккупанты обстреляли город, попав в девятиэтажный жилой дом в Холодногорском районе.

Также в ночь на 26 октября российские силы осуществили массированный ракетный и дроновый удар по Украине. Воздушные силы ВСУ зафиксировали и сопроводили 98 воздушных целей.

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