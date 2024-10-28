'Отчаяние Путина растет': генсек НАТО сделал заявление о вступлении КНДР в войну

НАТО призывает Россию и КНДР немедленно прекратить сотрудничество и привлечение северокорейских войск в войну против Украины.

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Генсек НАТО подтвердил присутствие военных из КНДР в России / Коллаж: Главред, фото: скриншот, kcna.kp

Главное из заявления:

Военные из КНДР уже задействованы на Курщине

Россия и КНДР должны "немедленно прекратить эти действия" видео дня

НАТО продолжит поддерживать Украину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины на стороне России. Подразделения из КНДР сейчас развернуты в Курской области России. Об этом он сказал на брифинге 28 октября.

"Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские военные были отправлены в Россию и северокорейские подразделения задействованы в Курской области... Это значительная эскалация в продолжающейся вовлеченности КНДР в противоправную войну России. Это еще одно нарушение Резолюции Совбеза ООН. В-третьих, это опасное расширение войны РФ", - сказал Рютте.

Генсек НАТО призвал Россию и КНДР "немедленно прекратить эти действия" и подчеркнул, что дальнейшее усиление военного сотрудничества между этими государствами является серьезной угрозой для глобальной безопасности. По его словам, тесное взаимодействие Москвы и Пхеньяна создает риски как для евроатлантической, так и для индо-тихоокеанской стабильности.

"Это подрывает мир на Корейском полуострове и подпитывает российскую войну против Украины. Пхеньян уже поставил России миллионы боеприпасов и баллистических ракет, которые разжигают большой конфликт в центре Европы и подрывают глобальный мир и безопасность. В обмен на это Путин предоставляет Северной Корее военные технологии и другую поддержку в обход международных санкций. Это подчеркивает важность того, чтобы демократии стояли вместе, отстаивая наши ценности и противостоя общим вызовам безопасности", - отметил он.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Кроме того, Рютте подчеркнул, что развертывание северокорейских войск в Курской области является свидетельством "растущего отчаяния" лидера России Владимира Путина.

"Более 600 тысяч российских военных убиты или получили ранения в войне Путина, и он не может поддерживать наступление на Украину без поддержки из-за рубежа... Союзники в НАТО продолжат поддерживать свободную и независимую Украину, потому что безопасность Украины - это наша безопасность", - заявил генсек.

Также Марк Рютте сообщил, что позже в понедельник планирует обсудить эту ситуацию с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем и украинским министром обороны Рустемом Умеровым.

Смотрите видео заявления генсека НАТО Марка Рютте:

Заяление генсека НАТО / Фото: скриншот

Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, затем - образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов. Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за пост в июне 2024 года, пишет Википедия.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Напомним, первые подразделения солдат из КНДР прибыли в Россию 23 октября и продолжают прибывать ежедневно. До 28 октября Россия планировала перебросить около 5 тысяч элитных военных из Северной Кореи в Курскую область, пишет The New York Times

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вынуждена бороться не только с Россией, но и с привлеченными к войне северокорейскими военными, которые могут появиться на фронте уже вскоре. По его словам, Москва не намерена останавливать агрессию, обходит санкции и увеличивает производство вооружения, сотрудничая с Северной Кореей.

Как сообщал Главред, северокорейские военные, отправленные в Россию, могут стать угрозой для Украины, ведь, получив опыт в бою, они усилят армию РФ. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, через 3-6 месяцев эти солдаты приобретут навыки, которые могут использовать против Украины, а впоследствии и для потенциальных атак на страны Балтии.

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