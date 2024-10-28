Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Отчаяние Путина растет": генсек НАТО сделал заявление о вступлении КНДР в войну

Руслана Заклинская
28 октября 2024, 14:11обновлено 28 октября, 14:54
260
НАТО призывает Россию и КНДР немедленно прекратить сотрудничество и привлечение северокорейских войск в войну против Украины.
'Отчаяние Путина растет': генсек НАТО сделал заявление о вступлении КНДР в войну
Генсек НАТО подтвердил присутствие военных из КНДР в России / Коллаж: Главред, фото: скриншот, kcna.kp

Главное из заявления:

  • Военные из КНДР уже задействованы на Курщине

  • Россия и КНДР должны "немедленно прекратить эти действия"

    видео дня

  • НАТО продолжит поддерживать Украину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины на стороне России. Подразделения из КНДР сейчас развернуты в Курской области России. Об этом он сказал на брифинге 28 октября.

"Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские военные были отправлены в Россию и северокорейские подразделения задействованы в Курской области... Это значительная эскалация в продолжающейся вовлеченности КНДР в противоправную войну России. Это еще одно нарушение Резолюции Совбеза ООН. В-третьих, это опасное расширение войны РФ", - сказал Рютте.

Генсек НАТО призвал Россию и КНДР "немедленно прекратить эти действия" и подчеркнул, что дальнейшее усиление военного сотрудничества между этими государствами является серьезной угрозой для глобальной безопасности. По его словам, тесное взаимодействие Москвы и Пхеньяна создает риски как для евроатлантической, так и для индо-тихоокеанской стабильности.

"Это подрывает мир на Корейском полуострове и подпитывает российскую войну против Украины. Пхеньян уже поставил России миллионы боеприпасов и баллистических ракет, которые разжигают большой конфликт в центре Европы и подрывают глобальный мир и безопасность. В обмен на это Путин предоставляет Северной Корее военные технологии и другую поддержку в обход международных санкций. Это подчеркивает важность того, чтобы демократии стояли вместе, отстаивая наши ценности и противостоя общим вызовам безопасности", - отметил он.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Кроме того, Рютте подчеркнул, что развертывание северокорейских войск в Курской области является свидетельством "растущего отчаяния" лидера России Владимира Путина.

"Более 600 тысяч российских военных убиты или получили ранения в войне Путина, и он не может поддерживать наступление на Украину без поддержки из-за рубежа... Союзники в НАТО продолжат поддерживать свободную и независимую Украину, потому что безопасность Украины - это наша безопасность", - заявил генсек.

Также Марк Рютте сообщил, что позже в понедельник планирует обсудить эту ситуацию с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем и украинским министром обороны Рустемом Умеровым.

Смотрите видео заявления генсека НАТО Марка Рютте:

'Отчаяние Путина растет': генсек НАТО сделал заявление о вступлении КНДР в войну
Заяление генсека НАТО / Фото: скриншот

Кто такой Марк Рютте?

Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года.

После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, затем - образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов.

Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за пост в июне 2024 года, пишет Википедия.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Напомним, первые подразделения солдат из КНДР прибыли в Россию 23 октября и продолжают прибывать ежедневно. До 28 октября Россия планировала перебросить около 5 тысяч элитных военных из Северной Кореи в Курскую область, пишет The New York Times

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вынуждена бороться не только с Россией, но и с привлеченными к войне северокорейскими военными, которые могут появиться на фронте уже вскоре. По его словам, Москва не намерена останавливать агрессию, обходит санкции и увеличивает производство вооружения, сотрудничая с Северной Кореей.

Как сообщал Главред, северокорейские военные, отправленные в Россию, могут стать угрозой для Украины, ведь, получив опыт в бою, они усилят армию РФ. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, через 3-6 месяцев эти солдаты приобретут навыки, которые могут использовать против Украины, а впоследствии и для потенциальных атак на страны Балтии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО Марк Рютте КНДР война России и Украины войска КНДР в Украине
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ГУР с партизанами провели дерзкую операцию в Бердянске: СМИ раскрыли детали

ГУР с партизанами провели дерзкую операцию в Бердянске: СМИ раскрыли детали

15:28Украина
Без Украины в НАТО и заморозка конфликта: в СМИ раскрыли "мирный план" Трампа

Без Украины в НАТО и заморозка конфликта: в СМИ раскрыли "мирный план" Трампа

15:19Мир
"Россияне убивают своих собратьев": Зеленский заявил о безумных потерях РФ

"Россияне убивают своих собратьев": Зеленский заявил о безумных потерях РФ

15:18Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Названа дата сильного похолодания: ударит мороз и будет засыпать все снегом

Названа дата сильного похолодания: ударит мороз и будет засыпать все снегом

Звезда сериала "Сваты" умер в больнице - причина

Звезда сериала "Сваты" умер в больнице - причина

Популярный шоумен готовится стать отцом

Популярный шоумен готовится стать отцом

Деньги придут, откуда не ждали: три знака Зодиака, которым повезет в ноябре

Деньги придут, откуда не ждали: три знака Зодиака, которым повезет в ноябре

"Финансирование ВСУ": в РФ разоблачили позицию братьев Меладзе и хотят наказать

"Финансирование ВСУ": в РФ разоблачили позицию братьев Меладзе и хотят наказать

Последние новости

15:38

Вызывать клининг не надо: как избавиться от плесени на окне в домашних условиях

15:28

ГУР с партизанами провели дерзкую операцию в Бердянске: СМИ раскрыли детали

15:19

Без Украины в НАТО и заморозка конфликта: в СМИ раскрыли "мирный план" Трампа

15:18

"Россияне убивают своих собратьев": Зеленский заявил о безумных потерях РФ

15:15

Оля Цибульская забрала 9-летнего сына и покинула Украину: "Не побег, а реформа"

Реформа МСЭК. Как изменится система и что будет с выплатамиРеформа МСЭК. Как изменится система и что будет с выплатами
14:57

Только гений найдет 3 различия между бабочками за 16 секунд: непростая загадка

14:35

Звезда "Реванша" на кануне премьеры рассказала про отца-военного и верность

14:26

И в театр, и за стол в меховой шапке: почему в СССР женщины не снимали головной убор

14:17

Ту-95МС снаряжены крылатыми ракетами: РФ готовит новый удар по Украине - OSINT

Реклама
14:11

"Отчаяние Путина растет": генсек НАТО сделал заявление о вступлении КНДР в войнуВидео

14:10

"Грузия превратится в Беларусь": бывший мэр Тбилиси выдал заявление о выборах

13:59

Розы дадут пышный цвет весной: какие простые действия нужно выполнить до морозов

13:36

РФ бросает раненых в наступление на Востоке: оккупанты отказываются идти в бой - ГУР

13:32

"За 3-6 месяцев военные КНДР будут обкатаны в бою": в ЦПД заявили о серьезной угрозе

13:14

Как очистить душевую кабину до блеска без усилий: 4 гениальных и простых способа

12:58

Лунный календарь на ноябрь 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

12:43

"Завязалась симпатия": предательница Лорак рассказала об отношениях с Киркоровым

12:26

Церковный календарь на ноябрь 2024: даты всех праздников

12:24

"Это сюр": Зеленский жестко отреагировал на визит генсека ООН в Россию

12:19

Когда в Украине сильно похолодает: синоптик назвала точную дату

Реклама
12:10

Впервые за 6 лет: принц Уильям публично заговорил про принца Гарри

12:09

Гороскоп на завтра 29 октября: Львам - много денег, Скорпионам - большой стресс

11:59

Звезда сериала "Сваты" умер в больнице - причина

11:42

Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение в Украине: на какой период

11:35

Кто теперь будет выполнять функции центральной МСЭК: в Минздраве подписали приказ

11:33

Россия атаковала Украину 100 дронами: сколько сбила ПВО

11:18

"Будут тяжелые битвы": военный предупредил о планах армии РФ на зиму

11:01

Китайский гороскоп на завтра 29 октября: Кроликам - драмы и жертва, Свиньям - обиды

10:52

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией и завершении войны: что известно

10:42

РФ готовит новый плацдарм на Харьковщине: в ВСУ назвали цели врага

10:35

РФ может захватить Курахово: в Defense Express заявили о другом рубеже обороны ВСУ

10:07

В Крыму прогремели мощные взрывы: оккупанты в панике жалуются на атаку

10:00

В двух областях Украины ввели аварийные отключения света - Укрэнерго

09:55

Китайский гороскоп на ноябрь 2024: Змеям - трудности, Кроликам - выгода

09:45

Путинист Пригожин внезапно стал на сторону Аллы Пугачевой - детали

09:45

Дуда издал заявление о территориальных уступках Украины в пользу РФ

09:33

Вспыхнул масштабный пожар: БПЛА атаковали несколько спиртзаводов в РФВидео

09:32

Перспективы окончания российско-украинской войнымнение

09:27

Гороскоп на ноябрь 2024: Раки найдут счастье, Скорпионы - разбогатеют

09:02

"Финансирование ВСУ": в РФ разоблачили позицию братьев Меладзе и хотят наказать

Реклама
08:40

Путин резко изменил план ведения войны: в ISW раскрыли серьезные проблемы в РФ

08:34

РФ оккупировала важный город на Донетчине: в DeepState рассказали, где продвинулся враг

08:22

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:52

Предательница Ани Лорак сорвалась на сцене и опозорилась на всю РФ - что произошло

07:50

ВСУ успешно продвинулись под Суджей, но могут потерять Селидово - ISW

06:32

РФ ударила по 9-этажке в Харькове: спасатели разбирают завалыФото

06:26

Банально пережить Россию как империюмнение

04:00

Загадка для большинства: что означает символ "евро"

02:40

Неугомонная свекровь: Виктория Бекхэм точит зуб на пассию младшего сына - СМИ

02:23

Россияне уже в центре Селидово, враг зашел еще в один населенный пункт - DeepState

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять