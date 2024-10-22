Вклинением врага в линию обороны в Часовом Яру: в ВСУ сделали новое заявление

В ВСУ опровергли заявление представителя 24 ОМБр имени Короля Даниила о вклинивании российских войск в оборону ВСУ в районе Часового Яра.

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В 24-й ОМБр рассказали о ситуации вокруг Часового Яра / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты

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Россияне не вклинились в оборону Часового Яра

Враг не может продвинуться дальше микрорайона Канал

В 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила опровергли информацию о том, что российские оккупанты смогли вклиниться в оборону украинских войск в районе Часового Яра. Соответствующее заявление сделал представитель 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин в комментарии "Свободному радио".

Полухин отметил, что российские войска не могут продвинуться дальше микрорайона Канал, хотя туда проникают небольшие пехотные группы.

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"Ситуация там такая: туда, как мы и раньше говорили, входят российские малые пехотные группы. Заходят и не выходят, потому что становятся заблокированными из-за контроля наших дронов. Оккупанты там находятся временно, наши ребята их сразу оттуда выбивают... То есть закреплением или вклинением это нельзя назвать, каким-то движением по линии обороны", - рассказал Полухин.

Он также подчеркнул, что россияне активизировали штурмы на Часов Яр, используя артиллерийские обстрелы и удары беспилотников.

Что известно о Часов Яре / Инфографика: Главред

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Бои за Часов Яр - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, канал, проходящий через Часов Яр в Донецкой области, пересох и сейчас служит оборонительной линией для украинских военных. Если российские силы смогут прорваться через канал и закрепиться в городе, украинские войска вынуждены будут отступить на значительное расстояние. Об этом сообщил военный эксперт Павел Нарожный.

В течение нескольких месяцев армия России пытается захватить город Часов Яр в Донецкой области. Сейчас оккупантам удалось прорваться в украинскую линию обороны. Об этом сообщил представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак.

Представительница Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что российские войска временно уменьшили количество штурмов в районе Часового Яра, но продолжают усиливаться и, скорее всего, вскоре возобновят атаки с целью прорвать оборону города.

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