Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Вклинением врага в линию обороны в Часовом Яру: в ВСУ сделали новое заявление

Юрий Берендий
22 октября 2024, 19:53
140
В ВСУ опровергли заявление представителя 24 ОМБр имени Короля Даниила о вклинивании российских войск в оборону ВСУ в районе Часового Яра.
Вклинением врага в линию обороны в Часовом Яру: в ВСУ сделали новое заявление
В 24-й ОМБр рассказали о ситуации вокруг Часового Яра / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты

Коротко

  • Россияне не вклинились в оборону Часового Яра
  • Враг не может продвинуться дальше микрорайона Канал

В 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила опровергли информацию о том, что российские оккупанты смогли вклиниться в оборону украинских войск в районе Часового Яра. Соответствующее заявление сделал представитель 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин в комментарии "Свободному радио".

Полухин отметил, что российские войска не могут продвинуться дальше микрорайона Канал, хотя туда проникают небольшие пехотные группы.

видео дня

"Ситуация там такая: туда, как мы и раньше говорили, входят российские малые пехотные группы. Заходят и не выходят, потому что становятся заблокированными из-за контроля наших дронов. Оккупанты там находятся временно, наши ребята их сразу оттуда выбивают... То есть закреплением или вклинением это нельзя назвать, каким-то движением по линии обороны", - рассказал Полухин.

Он также подчеркнул, что россияне активизировали штурмы на Часов Яр, используя артиллерийские обстрелы и удары беспилотников.

Часов Яр Инфографика
Что известно о Часов Яре / Инфографика: Главред

    Часов Яр

    Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады.

    Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

    Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

    Бои за Часов Яр - что известно о ситуации на фронте

    Напомним, как ранее сообщал Главред, канал, проходящий через Часов Яр в Донецкой области, пересох и сейчас служит оборонительной линией для украинских военных. Если российские силы смогут прорваться через канал и закрепиться в городе, украинские войска вынуждены будут отступить на значительное расстояние. Об этом сообщил военный эксперт Павел Нарожный.

    В течение нескольких месяцев армия России пытается захватить город Часов Яр в Донецкой области. Сейчас оккупантам удалось прорваться в украинскую линию обороны. Об этом сообщил представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак.

    Представительница Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что российские войска временно уменьшили количество штурмов в районе Часового Яра, но продолжают усиливаться и, скорее всего, вскоре возобновят атаки с целью прорвать оборону города.

    Другие новости:

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война в Украине Часов Яр
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    РФ перешла в новое наступление на Юге: есть ли угроза прорыва к Херсону - ВСУ

    РФ перешла в новое наступление на Юге: есть ли угроза прорыва к Херсону - ВСУ

    20:29Украина
    Вклинением врага в линию обороны в Часовом Яру: в ВСУ сделали новое заявление

    Вклинением врага в линию обороны в Часовом Яру: в ВСУ сделали новое заявление

    19:53Украина
    РФ меняет тактику и цели для ударов "Шахедами": аналитики предупредили об изменениях

    РФ меняет тактику и цели для ударов "Шахедами": аналитики предупредили об изменениях

    19:41Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Последние теплые дни: синоптик сказала, когда в Украину придет похолодание и снег

    Последние теплые дни: синоптик сказала, когда в Украину придет похолодание и снег

    Совсем не узнать: дочь предательницы Ани Лорак стала ее копией

    Совсем не узнать: дочь предательницы Ани Лорак стала ее копией

    Деньги их любят: 4 знака зодиака, которые умеют привлекать богатство

    Деньги их любят: 4 знака зодиака, которые умеют привлекать богатство

    "Кто такая Дарья?": Оксана Билозир высказалась о вдове Назария Яремчука

    "Кто такая Дарья?": Оксана Билозир высказалась о вдове Назария Яремчука

    На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают черно-белые треугольники

    На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают черно-белые треугольники

    Последние новости

    20:40

    Почему море соленое и при чем здесь "эффект накопления": интересный ответ

    20:29

    РФ перешла в новое наступление на Юге: есть ли угроза прорыва к Херсону - ВСУ

    20:27

    Церковный праздник 23 октября: что нельзя делать в день святого Иакова

    20:10

    Кровавый спектакль Путина в Казани: что показал саммит БРИКСмнение

    19:55

    Путин пошел на радикальные шаги: в США ответили, опасен ли саммит БРИКС в РФ

    Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

    19:53

    Вклинением врага в линию обороны в Часовом Яру: в ВСУ сделали новое заявление

    19:41

    РФ меняет тактику и цели для ударов "Шахедами": аналитики предупредили об изменениях

    19:39

    В Украину возвращаются дожди: в каких регионах ожидаются осадки

    19:34

    Подался в квадроберы: ведущий "Холостяка" показался в костюме кота

    Реклама
    19:32

    "Может быть 2 бригады по 6 тыс.": Зеленский озвучил новые данные о военных КНДР в УкраинеВидео

    19:15

    Оккупанты спешно продвигаются в важный город: ВСУ крушат технику РФ - DeepState

    18:44

    На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают черно-белые треугольники

    18:38

    В Defense Express раскрыли количество военных КНДР, которых готовят в Украине: данные разведки

    18:36

    Число 45 найдет только гений: на загадку дается всего 5 секунд

    18:35

    В Украине ликвидируют МСЭК: Зеленский подписал важный указ

    18:30

    В Германии "немедленно запретили" все кактусы: в чем причина

    18:17

    Страшное нашествие: почему в доме много пауков

    18:06

    Скандалы с МСЭК: более 4 тысяч инвалидностей в Украине отменены, есть осужденные - СБУ

    17:54

    Скандальный американский продюсер смертельно болен редкой формой рака

    17:44

    Могут отравить: ветеринар назвал 5 продуктов, которые нельзя давать собакам

    Реклама
    17:37

    Полетели головы: генпрокурор Андрей Костин внезапно подал в отставку

    17:33

    Могли быть вместе еще 20 лет назад: Кулеба и Павелецкая раскрыли детали романа

    17:25

    После объятий с Путиным: премьер Индии заговорил о мире в Украине

    17:18

    Ворвутся финансовые проблемы: что нельзя делать 23 октября - приметы

    17:07

    Скандалы с МСЭК и "инвалидности" чиновников: Зеленский анонсировал кадровые решения

    17:03

    Почему мутнеет консервация: где напортачили и что с этим делать

    17:03

    Как РФ может использовать военных КНДР в Украине: в The Guardian назвали цели Кремля

    17:01

    КНДР могла отправить России своих пилотов: все подробности - Newsweek

    16:52

    "Очень важный рубеж": ВСУ могут отступить из ключевого города на Востоке

    16:38

    Размещение "сил сдерживания" в Украине: во Франции сделали предложение

    16:37

    Как правильно вести современную переписку: правила этикета, которые знают единицы

    16:29

    Как удалить стойкий жир с дверцы духовки: нужно смешать всего 2 ингредиента

    16:08

    Женщина нашла в доме покойного папы зловещую записку, которая ее напугала: о чем там говорилосьВидео

    16:02

    Как вырастить лук без стрелок: что надо сделать перед посадкой - знают не всеВидео

    15:59

    Слава Демин признался, что было между ним и Лесей Никитюк

    15:51

    Зеленский оценил перспективы президентства Трампа и Харрис для войны в Украине

    15:33

    Зеленский прокомментировал данные о войсках КНДР в Украине: Южная Корея нам помогает

    15:27

    НАТО в обмен на территории: Зеленский сделал заявление о вступлении Украины в Альянс

    15:19

    Как сделать обувь водонепроницаемой: копеечные средства, которые спасут от влагиВидео

    15:10

    Оккупанты вклинились в линию обороны: ВСУ предупредили об изменениях в Часовом Яру

    Реклама
    15:06

    Отставка руководителя ГУР Буданова: Зеленский объявил свое решение

    15:03

    До 35 миллиардов евро: в ЕС согласовали кредит для Украины - на что пойдут средства

    14:52

    Доллар и евро резко подорожали: сколько стоит иностранная валюта

    14:40

    "Честно говоря, не хочется": Магучих рассказала, почему не выходит замуж

    14:39

    Только зеленым и синим: почему в СССР подъезды красили до половины

    14:20

    Украинцы могут получить до 150 тысяч грн: в Минэкономики назвали условия

    14:10

    Моментально сгорела почти вся семья: что известно о погибших в СумахФотоВидео

    14:08

    Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею "невоспитанными собаками"

    14:02

    Точка в Курской операции: эксперт назвал условие, когда ВСУ покинут территорию РФ

    13:49

    Гороскоп на завтра 23 октября: Водолеям - самый счастливый день, Стрельцам - ловушка

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Операция в Курской области
    США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
    Персоны
    Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
    Война с Россией
    Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Интересное
    ГоловоломкиНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесе
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    ©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
    Мы используем cookies
    Принять