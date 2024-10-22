Оккупанты спешно продвигаются в важный город: ВСУ крушат технику РФ - DeepState

Оккупационные войска привлекают в бой максимум резервов, чтобы чем быстрее зайти в город.

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Давление врага усилилось из-за намерения поскорее зайти в город / Коллаж: Главред, фото: flickr

Оккупационные войска страны-агрессора России заметно активизировались в районе населенного пункта Курахово, что в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Чтобы поскорее зайти в город враг привлекает и новые резервы и применяет тяжелую технику. Согласно кадрам бойцов 46 ОАеМБр от 21 октября, российские штурмовики прорывались уже на окраине Курахово.

В районе Максимильяновка-Курахово украинским десантникам удалось во время тяжелых боев уничтожить 6 БМП, 3 танка и 2 авто противника. Ожесточенные бои на этом участке продолжаются до сих пор.

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"Часть десанта рассредоточилась по Максимильяновке и на дачном поселке "Энергетик". Тяжелые бои продолжаются, противник бросает в бой все новые резервы, чтобы как можно быстрее зайти в Курахово. Примером активности является то, что последние недели враг, даже в воскресенье, не сбавляет темпов", - говорится в сообщении.

Курахово / Инфографика: Главред

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Наступление оккупантов РФ на Курахово - что известно

Накануне стало известно, что российские войска находятся всего в двух километрах от Курахово в Донецкой области. В начале октября оккупанты совершили прорыв, захватив поселок Островское и выйдя к берегам Кураховского водохранилища.

Напомним, ранее The Times писало, что во время ежедневных вылазок россиян под Курахово, там уничтожается от 20 до 30 оккупантов. Люди, которых посылают в эти рейды, не являются настоящими боевыми единицами и плохо обучены.

Ранее военный эксперт Иван Ступак предупреждал, что ситуация в районах Курахово, Селидово и Часова Яра остается безумно тяжелой, ведь задумка России - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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