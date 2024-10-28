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В Украину придет резкое похолодание: какой будет погода в ноябре

Руслана Заклинская
28 октября 2024, 16:01
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Ноябрь является переходным месяцем, знаменующим начало зимнего сезона, отметили в Укргидрометцентре.
В Украину придет резкое похолодание: какой будет погода в ноябре
Прогноз погоды на ноябрь 2024 года / Фото: pixabay.com

Что вы узнаете:

  • Какой будет температура воздуха в ноябре
  • Сколько в среднем выпадет осадков
  • Какая климатическая характеристика ноября

В ноябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется на уровне 1-8 градусов тепла, что в большинстве регионов примерно соответствует норме. Лишь на востоке и юго-востоке страны будет несколько теплее. Таким прогнозом поделился Укргидрометцентр.

Температура воздуха в ноябре будет на 5-7 градусов ниже, чем в октябре. В этот месяц средние значения температуры составляли 8-13 градусов тепла.

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Синоптики ожидают, что месячное количество осадков составит от 34 до 77 мм, а в Карпатах на отдельных участках - до 100 мм, что также соответствует норме.

"Ноябрь - пора предзимья, которая начинается после перехода средней суточной температуры через 5 градусов тепла в сторону понижения - в основном в первой декаде ноября", - пояснили в Укргидрометцентре.

Климатическая характеристика ноября

На основе многолетних наблюдений, средняя месячная температура воздуха в ноябре традиционно колеблется в пределах 0-4 градусов тепла. В Закарпатье и южных регионах температура может достигать 5-9 градусов тепла.

Абсолютные температурные рекорды:

  • Минимум: 15-24 градусов мороза. В северных, Днепропетровской, Запорожской, восточных областях и в Карпатах местами 25-31° мороза, на юге Крыма и Одесской области 8-13° мороза.
  • Максимум: 6-24 градусов тепла. В Крыму, Черновицкой, центральных, южных областях, на Закарпатье местами 25-29° тепла.

Среднее месячное количество осадков в ноябре обычно составляет 35-63 мм, причем в горных районах этот показатель может достигать 70-108 мм. В высокогорье Карпат выпадает до 135 мм осадков, в то время как в Прикарпатье и юго-восточных областях количество осадков может составлять 29-34 мм.

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни останется теплой для октября, но уже со 2-3 ноября ожидается существенное похолодание, рассказала синоптик Наталья Диденко. 29 октября на западе возможны дожди, тогда как в других регионах будет преимущественно сухо с возможными туманами.

Синоптик предупреждает, что 4-5 ноября в Украине возможны снегопады. 3 ноября максимальная температура днем не превысит 6 градусов тепла.

Как сообщал Главред, в течение недели с 28 октября по 3 ноября погода в Украине будет меняться. В регионы вернутся дожди и туманы, а также ожидается первый снег.

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