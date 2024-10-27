Придет мороз и будет засыпать снегом: синоптик назвала последние теплые дни

Украинцам следует наслаждаться последними теплыми днями, ведь в следующие выходные погода кардинально изменится. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в начале ноября ожидается похолодание, ночью будет даже небольшой мороз.
"В субботу не выше +4...+10 градусов, а в воскресенье, 3-го ноября, в дневные часы не выше +1...+6 градусов.", - написала Диденко.видео дня
Синоптик отмечает, что 4-5 ноября Украину может даже снегом засыпать.
Диденко призывает наслаждаться последними теплыми днями.
"Понедельник в Украине будет прекрасно теплым. 28 октября ожидается в течение дня +12...+17 градусов. По центральной части, а вечером по западу пройдут небольшие дождики, однако все же пока что будет преобладать в Украине погода без существенных осадков. В Киеве день в понедельник, похоже, будет самым теплым с перспективы вплоть до апреля, как минимум. Разве что какой-то рекорд произойдет зимой. Потому что завтра (28 октября) в столице предполагается до +17 градусов!", - сообщила Наталья Диденко.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние прогнозы синоптиков
В "Укргидрометцентре" сообщали, что 27 октября, в Украине ожидается теплая погода без дождей, хотя возможны туманы. Прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью и утром туманы возможны в восточных, западных, Винницкой и Одесской областях.
Как писал Главред, синоптик назвала даты, когда Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов. Отмечается, что температура воздуха снизится и будет минусовой.
Ранее синоптики предупреждали, что Украину "атакуют" дожди - стало известно, в каких областях ждать непогоду. Также отмечали, что во многих областях Украины будет сильный туман.
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