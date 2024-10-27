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Придет мороз и будет засыпать снегом: синоптик назвала последние теплые дни

Марина Фурман
27 октября 2024, 15:23обновлено 27 октября, 15:53
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В начале ноября ожидается похолодание, ночью будет даже небольшой мороз.
Придет мороз и будет засыпать снегом: синоптик назвала последние теплые дни
В Украину придет похолодание / Фото: ua.depositphotos.com

Украинцам следует наслаждаться последними теплыми днями, ведь в следующие выходные погода кардинально изменится. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в начале ноября ожидается похолодание, ночью будет даже небольшой мороз.

"В субботу не выше +4...+10 градусов, а в воскресенье, 3-го ноября, в дневные часы не выше +1...+6 градусов.", - написала Диденко.

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Синоптик отмечает, что 4-5 ноября Украину может даже снегом засыпать.

Диденко призывает наслаждаться последними теплыми днями.

"Понедельник в Украине будет прекрасно теплым. 28 октября ожидается в течение дня +12...+17 градусов. По центральной части, а вечером по западу пройдут небольшие дождики, однако все же пока что будет преобладать в Украине погода без существенных осадков. В Киеве день в понедельник, похоже, будет самым теплым с перспективы вплоть до апреля, как минимум. Разве что какой-то рекорд произойдет зимой. Потому что завтра (28 октября) в столице предполагается до +17 градусов!", - сообщила Наталья Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Главред: Инфографика

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние прогнозы синоптиков

В "Укргидрометцентре" сообщали, что 27 октября, в Украине ожидается теплая погода без дождей, хотя возможны туманы. Прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью и утром туманы возможны в восточных, западных, Винницкой и Одесской областях.

Как писал Главред, синоптик назвала даты, когда Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов. Отмечается, что температура воздуха снизится и будет минусовой.

Ранее синоптики предупреждали, что Украину "атакуют" дожди - стало известно, в каких областях ждать непогоду. Также отмечали, что во многих областях Украины будет сильный туман.

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