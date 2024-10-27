Названа дата сильного похолодания: ударит мороз и будет засыпать все снегом

Теплая погода в Украине сменится на снежную погода, туман и дожди.

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Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: pexels

Вы узнаете:

Когда в Украину вернутся дожди

До каких градусов мороза опустится температура воздуха

Дата, когда в Украину ворвется снег

Погода в Украине в течение недели, с 28 октября по 3 ноября, будет меняться. Уже в ближайшие дни в регионы вернутся дожди и туман. Также названа дата, когда Украину начнет засыпать снегом. Об этом заявил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Погода в Украине 28 октября

В понедельник, 28 октября, под влиянием поля высокого давления существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер на Левобережье страны юго-западный, на Правобережье северо-западный, 5 - 10 м/с.

видео дня

Температура воздуха ночью составит +5...+10 °С, днем +12...+17 °С, в Одесской области местами до +20 °С.

Прогноз погоды в Украине на 28 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине 29 октября

Во вторник, 29 октября, сохранится погода преимущественно без осадков, лишь днем на крайнем западе местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем +12...+17 °С, в западной части местами +8...+11 °С.

Прогноз погоды в Украине на 29 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине 30 октября

В среду, 30 октября, небольшой дождь ожидается в западных областях Украины. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится. Ночью и утром местами туманы. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, на северо-востоке местами около 0 °С; днем +9...+14 °С, в Крыму и на Закарпатье до +16 °С.

Прогноз погоды в Украине на 30 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине 31 октября

В четверг, 31 октября, ночью в западных регионах, днем на большей части территории страны, кроме южных областей, пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти, 7 - 12 м/с, на Левобережье днем местами порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, на востоке 0...+3 °С; днем +10...+15 °С, в Одесской области и в Крыму до +17 °С.

Прогноз погоды в Украине на 31 октября / фото: Windy

Погода в Украине 1 ноября

В пятницу, 1 ноября, ночью на крайнем востоке, в Приазовье и Крыму, днем в северо-западных областях пройдут небольшие дожди. В остальных регионах Украины без осадков. Ветер западный/юго-западный, 7 - 12 м/с, в большинстве областей, кроме южной половины днем порывы 17 - 22 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, в северных и восточных областях -3...+2 °С; днем +9...+14 °С, в юго-западных областях местами +15...+18 °С.

Прогноз погоды в Украине на 1 ноября / фото: Windy

Погода в Украине 2 ноября

В субботу, 2 ноября, под влиянием активного циклона ожидается неустойчивая и ветреная погода. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Днем в северных и местами западных областях возможен небольшой мокрый снег и снежная крупа. Ветер северо-западный, 9 - 14 м/с, порывы 17 - 22 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +6...+11 °С, в западных и северных областях +2...+7 °С.

Прогноз погоды в Украине на 2 ноября / фото: ventusky

Погода в Украине 3 ноября

В воскресенье, 3 ноября, ночью без существенных осадков, днем в северных и западных областях пройдет дождь с мокрым снегом, в остальных регионах без существенных осадков. Ветер западный, 7 - 12 м/с, ночью отдельные порывы, 15 - 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем +2...+7 °С.

Прогноз погоды в Украине на 3 ноября / фото: ventusky

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - прогнозы синоптиков

Как сообщал Главред, синоптик предупредил об опасности. Погодные условия на выходных будут обусловлены влиянием малоподвижного антициклона. В отдельных регионах возможны туманы ночью и в первой половине дня.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что потепление продлится оно недолго. На следующей неделе ожидается похолодание.

Ранее начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко также спрогнозировала, ждать ли украинцам бабьего лета.

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