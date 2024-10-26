Новая магнитная буря врывается в страну: обрушится почти 6-балльный шторм

Эта магнитная буря была вызвана очень сильной вспышкой на Солнце.

https://glavred.info/synoptic/novaya-magnitnaya-burya-vryvaetsya-v-stranu-obrushitsya-pochti-6-ballnyy-shtorm-10608647.html Ссылка скопирована

Украину атакует почти 6-балльная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Когда Украину атакует новая магнитная буря

Какая мощность будет у этой магнитной бури

Украину атакует новая магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Последние три дня магнитная буря шла на спад. Она держалась на уровне 4-х баллов. Считалось, что после это её мощность снизится до минимума.

видео дня

Однако внезапно страну атаковала новая магнитная буря после очень сильной вспышки на Солнце. Уже 26 октября в страну ворвется буря с мощностью почти 6 баллов.

Украину атакует почти 6-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 4 вспышки класса С и М. Сообщается, что 26 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 47 солнечных пятен.

Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред