Температура воздуха будет максимум +6: когда в Украине заснежит

Синоптики предупреждают, что 28 октября в Украине температура воздуха повысится до +20 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 28 октября / фото: pexels

Вы узнаете:

Когда Украину будет засыпать снегом

Где температура воздуха повысится до +20 градусов

Какой будет погода в Киеве

Погода в Украине 28 октября будет теплой, но местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине ожидается похолодание до мороза уже со 2-3 ноября. 3 ноября температура воздуха повысится днем не до 6 градусов тепла максимум. Уже 4-5 ноября Украину будет засыпать снегом.

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28 октября будет тепло. Температура воздуха повысится до +17 градусов. В центральных и западных областях будут дожди.

Кто такая Наталка Диденко / Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 28 октября / фото: ventusky

Погода 28 октября

В Украине 28 октября будет переменная облачность. В этот день синоптики существенных осадков не прогнозируют. В западных, Черниговской, Сумской и юго-восточных областях будет туман. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 4-9° тепла; днем 11-16°, в южных областях до 19°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +20

По данным meteoprog, 28 октября в Украине будет тепло и солнечно. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +11...+20 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской и Луганской областях. Там температура воздуха повысится до +5...+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 28 октября / фото: meteoprog

Погода 28 октября в Киеве

В Киеве 28 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день существенных осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 28 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы синоптиков

Как сообщал Главред, синоптик предупредил об опасности. Погодные условия на выходных будут обусловлены влиянием малоподвижного антициклона. В отдельных регионах возможны туманы ночью и в первой половине дня.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что потепление продлится оно недолго. На следующей неделе ожидается похолодание.

Ранее начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко также спрогнозировала, ждать ли украинцам бабьего лета.

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