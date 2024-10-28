План победы и производство оружия: Зеленский раскрыл детали визита в Исландию

В планах президента Украины – встречи с премьер-министрами ряда стран Северной Европы.

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Владимир Зеленский прибыл с визитом в Исландию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Pixabay/PublicDomainPictures

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Исландию в понедельник, 28 октября.

Глава государства сообщил в своем Telegram о том, что примет участие в работе саммита Украина – Северная Европа.

При этом в планах президента Украины – встречи с премьер-министрами ряда стран Северной Европы.

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"В первый раз прибыл в Исландию с рабочим визитом. Поучаствую в четвертом саммите Украина – Северная Европа и проведу двусторонние переговоры с его участниками: премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Встречусь с госпожой президентом и представителями парламента страны-хозяина. Поучаствую в заседании Северного совета", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что он планирует обсудить поддержку Плана победы и вопросы, в которых взаимовыгодное сотрудничество может быть наиболее результативным: "Финансирование украинского производства оружия и дальнобойных средств, подготовка к зиме, морская безопасность, ограничение российского теневого флота, оборонная поддержка, подготовка и оснащение украинских воинов".

/ Инфографика Главреда

"Страны Северной Европы – наши принципиальные и решительные союзники, а площадка Украины – Северная Европа – один из самых эффективных наших многосторонних форматов. Продолжаем работать вместе, чтобы реализовать его полный потенциал", – добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Остин внезапно прибыл в Киев. Этот визит станет для Остина также моментом "отступить" и взглянуть на "дугу" отношений США и Украины за последние два с половиной года войны.

Как сообщал ранее Главред, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину. Это уже ее восьмой визит в Украину. По ее словам, страны ЕС помогут Украине в ее смелых усилиях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Энтони Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину. Они пообещали поддержку Украины для защиты от российской агрессии, а также пути обеспечения Украины.

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу



По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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