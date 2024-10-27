'Лучшие в мире': какие войска КНДР перебрасывает в Украину - ответ эксперта

По оценке ГУР, КНДР могла "передать" России до 12 тысяч солдат.

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Войска КНДР уже в Курской области / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, US Army

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Россия нуждается в инженерных войсках КНДР

12 тысяч солдат КНДР могут изменить ситуацию под Курском

Больше всего Россия заинтересована в привлечении северокорейских инженерно-технических войск. Они, по словам эксперта Владислава Селезнева, "едва ли не лучшие в мире".

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В эфире Еспресо Селезнев рассказал, что сама территория КНДР "обильно усыпана фортификациями и оборонительными сооружениями", что подтверждает опытность северокорейских инженерных войск.

"Конечно, именно этот опыт северокорейских военных пригодится россиянам. Поскольку россияне всегда, когда захватывают новые позиции и рубежи, начинают зарываться в землю и строить новые фортификации", - пояснил Селезнева.

По мнению эксперта, переброска войск КНДР, вероятно, повлияет на ситуацию в Курской области.

"До начала российского контрнаступления в Курской области многие эксперты считали, что россиянам нужна группировка численностью более 50 тыс. для того, чтобы вытеснить Силы обороны Украины со своей территории. Они начали контрнаступление группировкой численностью до 40 тыс. личного состава. Это контрнаступление россиян застопорилось. Поэтому 12 тыс. военнослужащих из КНДР могут в корне изменить ситуацию на поле боя в Курской области", - высказался он.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Войска КНДР в Украине - главное

Как сообщал Главред, в октябре украинская разведка подтвердила прямое участие КНДР в российско-украинской войне - Зеленский заявил об отправке 10 тысяч военных. При этом данные о переброске и размещении северокорейских солдат передала разведка Южной Кореи.

Согласно предварительным оценкам, Северная Корея отправила 3000 военнослужащих в Россию для участия в боевых действиях против Украины. По некоторым данным, среди них могли быть даже пилоты.

В четверг, 24 октября, ГУР подтвердило прибытие первых подразделений северокорейских солдат в Курскую область. Всего КНДР "передала" в распоряжение страны-агрессора до 12 тысяч военных.

Присланных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, ежемесячно будет выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла.

На сейчас Сеул рассматривает передачу Украине наступательного оружия, тем самым идя против запрета отправлять оружие странам, которые ведут активные боевые действия. К примеру, 24 октября президент Южной Кореи Юн Сок Йоль пообещал, что его страна "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в Россию.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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