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В ЕС согласовали ограничение цены на российскую нефть - Reuters

2 декабря 2022, 19:36

По словам европейского дипломата, Польша, которая настаивала на более низком ценовом потолке не подтвердила, поддержит ли она сделку.

Нефть, Россия
Нефть, Россия / ua.depositphotos.com

1 декабря Европейский союз смог предварительно договориться об ограничении цен на российскую морскую нефть в размере 60 долларов за баррель с механизмом корректировки.

Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов, а также документ, с которым ознакомилось агентство, такое решение предварительно принято, чтобы сохранить ограничение на уровне 5% ниже рыночной цены.

Когда примут решение

Соглашение все еще должно быть одобрено всеми странами в ЕС. По словам европейского дипломата, Польша, которая настаивала на более низком ценовом потолке не подтвердила, поддержит ли она сделку.

"Предел цены установлен на уровне 60 долларов с условием, что она будет на 5% ниже рыночной цены на российскую нефть, исходя из данных МЭА", — сказал дипломат ЕС.

В документе, с которым ознакомилось агентство, говорится, что ценовой предел будет пересматриваться в середине января и каждые два месяца после этого, чтобы оценить, как работает схема и, если нужно среагировать на возможные "турбулентности" на рынке нефти.

45-дневный переходный период будет применяться к судам, перевозящим сырую нефть российского происхождения, которая была загружена до 5 декабря и выгружена в конечном пункте назначения до 19 января 2023 года.

Что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что потолок цен на российскую нефть, который обсуждается ЕС и странами G7, должен быть введен на уровне 30 долларов за баррель.

Он обратил внимание, что в мире и Европе уже начали говорить о принудительном ограничении цены российской нефти.

"И звучат слова об уровне в 60 или 70 долларов. Безусловно, такие слова – это поддавки. Больше похоже на попытку что-то изобразить, а не что-то сделать", – заявил Зеленский. Он поблагодарил Польшу и страны Балтии и назвал их предложения по прайскепу в 30 долларов правильными.

Эмбарго на российскую нефть

Напомним, ранее, по информации агентства Bloomberg, послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть.

Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

Но есть данные о том, что от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

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Евросоюз нефть эмбарго Россия
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