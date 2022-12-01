В ЕС решили поставить потолок цен на русскую нефть в 60 долларов - Bloomberg / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Потолок цен на российскую нефть в Европе рассматривается на уровне установить на уровне 60 долларов США за баррель. Об этом со ссылки на собственные источники сообщает новостное агентство Bloomberg.

Как говорят эксперты, приблизительно такой уровень цены поможет добиться заключения соответствующего соглашения между Евросоюзом и странами "Большой семерки" (G7).

Предыдущие же переговоры зашли в тупик по двум причинам: Польша и страны Балтии требуют установить ценовой потолок на низком уровне – чтобы оказывать большее давление на доходы Москвы. А вот Греция и ряд других стран ЕС настаивают на более высокой цене.

"Пока непонятно, все ли страны открыты для потолка в 60 долларов. Однако большинство из них, вероятно согласятся на него, если он будет принят вместе с другими требованиями. Обсуждения продолжаются.[…] Для того, чтобы это сработало, уровень цен должен быть достаточно привлекательным для Кремля. Ведь если потолок будет установлен на слишком низком уровне, Москва может остановить добычу, что приведет к росту мировых цен на нефть", – говорят эксперты.

Напомним, ранее, по информации агентства Bloomberg, послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть.

Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

Но есть данные о том, что от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

Другие новости: