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Зеркаль рассказала, почему европейцы притормаживают эмбарго на российскую нефть

16 мая 2022, 15:30

По словам Ланы Зеркаль, Европейскому союзу тяжело будет достичь консенсуса в вопросе нефтяного эмбарго в шестом пакете санкций против России.

Зеркаль, нефть
Зеркаль рассказала, почему европейцы притормаживают эмбарго на российскую нефть/ коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com

Советник министра энергетики и бывший замминистра Лана Зеркаль рассказала, почему некоторые европейские страны не хотят введения нефтяного эмбарго против России. В первую очередь, по ее мнению, там опасаются возможного удорожания энергоносителей. Об этом Зеркаль сообщила в эфире телеканала ICTV.

К примеру, говорит она, власти Греции очень много зарабатывают на транспортировке российской нефти в Европу. И, по понятным причинам, им не хочется терять этот заработок.

"Сейчас вопрос состоит в том, либо вся Европа согласится с тем, что они теряют из-за эмбарго на российскую нефть, либо никто на это не согласен. Это основной вызов, который стоит перед Европейской комиссией", — отмечает Зеркаль.

По ее словам, если Евросоюзу не удастся достичь консенсуса в вопросе нефтяного эмбарго в шестом пакете санкций против России, то для самого официального Брюсселя, скорее всего, это будет означать невозврат к любым санкциям в энергетике.

"Не введение нефтяного эмбарго останавливает движение санкций в отношении других продуктов", – отмечает Зеркаль.

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Напомним, ранее, по информации агентства Bloomberg, послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть.

Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

Но есть данные о том, что от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

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Автор: Егор Бунин
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Евросоюз нефть эмбарго Елена Зеркаль
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