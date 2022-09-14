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"Мы должны спросить людей": в Грузии заговорили о возможности открыть "второй фронт" против РФ

14 сентября 2022, 11:48

Власти считают, что прежде всего надо услышать мнение грузинского народа.

Грузия, протест
В Грузии заявили о возможности открыть "второй фронт" против России / Спутник.Грузия

В Грузии заговорили о возможном открытии "второго фронта" против России. Однако принять решение могут обязать народ. Об этом заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Кобахидзе.

Он говорит о возможном проведении референдума, на котором граждане страны смогут поддержать объявление войны России или выступить против этого.

"Это их позиция, и я повторю еще раз: мы должны спросить людей, хотят они второй фронт в Грузии или нет. Если люди хотят, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос. Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться уже принятого решения", — заявил Кобахидзе.

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Он также пообещал, что власть "будет действовать так, как скажет народ".

Угроза Грузии со стороны РФ

Напомним, эксперты и историки считают, что после полномасштабного вторжения в Украину Россия может также начать войну против Грузии и Казахстана. Более того, так называемые политические элиты РФ уже намекают на расширение масштабов агрессии и мечтают о "восстановлении" СССР.

Как сообщал Главред, в начале августа бывший президент России, заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил власти Казахстана в геноциде русских и заявил о воссоздании СССР. Также, по его версии, Казахстан – "искусственное государство", а Грузии "не существовало".

12 августа Telegram-канал Генерал СВР писал, что президент России Владимир Путин якобы впервые в кулуарах признал, что развязанная им в Украине война провалилась, и эту проблему нужно срочно решать. Выход российский диктатор видит в создании нового "управляемого хаоса", то есть еще одной войны, из которой он выйдет победителем. В качестве жертвы хозяин Кремля рассматривает две страны - Грузию и Казахстан.

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