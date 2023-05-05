Пошла борьба за власть в России после Путина, пауки начинают уничтожать друг друга – Пионтковский

Военные преступники агрессора России, которые руководят войной против Украины, уже осознают неизбежность поражения, считает Андрей Пионтковский.

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Противостояние Пригожина с Шойгу и Герасимовым - начало борьбы за власть в России, - Пионтковский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Военные преступники России, которые руководят развязанной войной против Украины, осознают неизбежность поражения и уже обмениваются взаимными обвинениями. Пауки в банке начали уничтожать друг друга. Ситуация сигнализирует о начале борьбы за власть в государстве, которое будет Владимира Путина. Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что обвинения главаря ЧВК Вагнера в адрес руководителя Минобороны оккупантов РФ Шойгу и начальника Генштаба Герасимова в измене свидетельствуют о начале политической борьбы.

"Мы героически боролись, Пригожин едва Бахмут не взял, но нас предали в Генштабе и на Рублевке", - процитировал эксперт обвинение боевиков Вагнера в адрес российских военных.

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Одним из ярких представителей новых борцов за власть в Кремле он назвал генерал-лейтенанта в отставке Андрея Гурулева, который участвовал в формировании сил оккупантов еще в Украине еще в 2014-2015 годах, а теперь стал депутатом от Единой России.

"Его нужно каждый день показывать на украинских каналах, чтобы было понятно, с кем страна воюет и что ей угрожает. Это тип русского генерала", – сказал Пионтковский.

Также он добавил, что вывод о тех, кто борется за власть в РФ после ухода Путина, можно сделать по заседанию коллегии российского Минобороны.

"Сидят морды примерно такого типа, как у Гурулева. С нами действительно воюет ужасная сатанистская сила", - добавил Андрей Пионтковский и подчеркнул, что пауки в банке уже начинают уничтожение друг друга, и это является очень положительным результатом.

Война России против Украины

3 мая в трех регионах России – Брянской области, Краснодарском крае и Ленинградской области – произошли взрывы и пожар. На Брянщине был атакован военный аэродром, на Тамани вблизи Крымского моста загорелась нефтебаза, под Санкт-Петербургом случился пожар на крупнейшей вертолетной базе. Россияне обвинили в этом Украину, однако никаких доказательств приведено не было.

Позже в Кремле обвинили Украину в якобы попытке "нанести удар по резиденции Путина и покушении" на главу страны-агрессора РФ. Позже в Сети разместили видео удара по Кремлю, который был нанесен неизвестным беспилотником. Пропагандисты РФ написали, что Путин не пострадал.

Главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пошел на открытый конфликт с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым. Пригожин заявил, что у "вагнеровцев" серьезный дефицит боеприпасов и в жесткой форме потребовал от Минобороны решить вопрос.

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