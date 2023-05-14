РФ бьет ракетами по глубокому тылу: названы вероятные цели оккупантов

Новую воздушную атаку российских оккупантов прокомментировала руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.
Как заявила она в эфире телемарафона, оккупанты пытаются противостоять элементам единства европейских стран.
Она напомнила, что РФ накапливала число ракетоносителей в Черном море, а перед атакой их было 4 с 28 "Калибрами", которые были готовы к применению.
Представитель Сил обороны и охраны Юга пояснила, что враг использовал тактику разветвления внимания украинской ПВО, что связано с активностью на фронте.
"Оккупанты пытаются давить на население, давить, поражая объекты в глубоком тылу. То есть силы и мощь "второй армии мира" еще есть. Они хотят показать, что способны уничтожить наши ресурсы, с которыми мы собираемся идти в бой", – сказала Гуменюк.
Как известно, в ночь на 14 мая по всей Украине объявлялась воздушная тревога. В ряде областей прогремели взрывы.
В Тернополе во время воздушной тревоги раздались взрывы, произошло возгорание нежилого здания. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал.
Два человека получили травмы. Они с ожогами и осколочными ранениями находятся в больнице.
Ракетные удары РФ по Украине
Напомним, утром 9 мая российские оккупанты совершили ракетную атаку на Украину. В Киеве прогремели мощные взрывы. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работали силы ПВО.
По предварительным данным КМВА, в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. Информация проверяется. Кроме того, в Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части.
По данным Киевской городской военной администрации, российские захватчики в ночь на вторник, 9 мая, запустили по Киеву около 15 ракет. Украинская противовоздушная оборона уничтожила все вражеские цели.
В КМВА отметили, что это уже пятая воздушная атака по Киеву с начала мая.
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