РФ бьет ракетами по глубокому тылу: названы вероятные цели оккупантов

РФ хочет показать, что еще способна уничтожить наши ресурсы, пояснила Наталья Гуменюк.

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В ОК Пивдень прокомментировали ракетный удар по Украине / Суспільне, Минобороны РФ

Новую воздушную атаку российских оккупантов прокомментировала руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.

Как заявила она в эфире телемарафона, оккупанты пытаются противостоять элементам единства европейских стран.

Она напомнила, что РФ накапливала число ракетоносителей в Черном море, а перед атакой их было 4 с 28 "Калибрами", которые были готовы к применению.

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Представитель Сил обороны и охраны Юга пояснила, что враг использовал тактику разветвления внимания украинской ПВО, что связано с активностью на фронте.

"Оккупанты пытаются давить на население, давить, поражая объекты в глубоком тылу. То есть силы и мощь "второй армии мира" еще есть. Они хотят показать, что способны уничтожить наши ресурсы, с которыми мы собираемся идти в бой", – сказала Гуменюк.

Как известно, в ночь на 14 мая по всей Украине объявлялась воздушная тревога. В ряде областей прогремели взрывы.

В Тернополе во время воздушной тревоги раздались взрывы, произошло возгорание нежилого здания. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал.

Два человека получили травмы. Они с ожогами и осколочными ранениями находятся в больнице.

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, утром 9 мая российские оккупанты совершили ракетную атаку на Украину. В Киеве прогремели мощные взрывы. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работали силы ПВО.

По предварительным данным КМВА, в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. Информация проверяется. Кроме того, в Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части.

По данным Киевской городской военной администрации, российские захватчики в ночь на вторник, 9 мая, запустили по Киеву около 15 ракет. Украинская противовоздушная оборона уничтожила все вражеские цели.

В КМВА отметили, что это уже пятая воздушная атака по Киеву с начала мая.

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