Ночная атака РФ на Украину: силы ПВО сбили 25 беспилотников и 3 крылатые ракеты

Враг запускал дроны Shahed-136/131, ракеты Калибр с кораблей в Черном море, а также крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов Ту-95мс.

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Ночью 14 мая оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В ночь на воскресенье, 14 мая, российские оккупанты атаковали Украину по разным направлениям. Воздушная тревога былы объявлена по всей территории страны. Силы ПВО Украины уничтожили три крылатые ракеты и 25 беспилотников.

Как говорится в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ, враг запускал ударные дроны Shahed-136/131 по разным направлениям. Кроме того, оккупанты осуществляли запуски ракет Калибр с кораблей в Черном море, а также крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

В течение ночи ПВО Украины уничтожили три крылатые ракеты и 25 беспилотников, среди которых:

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18 ударных дронов типа Shahed-136/131;

один ударный БпЛА типа Ланцет;

два БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10;

четыре БпЛА, тип которых в настоящее время уточняется;

три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55;

"В течение суток 13 мая и по состоянию на начало суток 14 мая тактическая авиация Воздушных Сил совершила до полусотни вылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие", - сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

Атаки оккупантов с воздуха на Украину

В ночь на 14 мая по всей Украине объявлялась воздушная тревога. В ряде областей прогремели взрывы.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что прошлой ночью оккупанты запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики. Ракеты в воздушном пространстве вокруг столицы не были зафиксированы.

В Тернополе во время воздушной тревоги раздались взрывы, произошло возгорание нежилого здания. Пострадали два человека.

Во время второй воздушной тревоги прошлой ночью оккупанты ударили по гражданским объектам.

Российские войска ночью, 14 мая, нанесли удары по Харькову, целились в инфраструктурный объект.

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