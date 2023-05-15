Оккупанты РФ ударили ракетами по больнице в Авдеевке: есть погибшие

Россияне атаковали город ракетами сегодня утром, попали в больницу ракетами.

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Армия РФ разрушила больницу в Авдеевке / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Российские оккупанты утром в понедельник, 15 мая, нанесли ракетный удар по Авдеевке Донецкой области.

На данный момент уже известно о гибели четырех человек, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

"Четыре человека погибли в результате ракетного авиаудара по Авдеевке. Россияне атаковали город ракетами сегодня утром, попали в больницу", — написал Кириленко.

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Он призвал местных жителей не подвергать свои жизни опасности и эвакуироваться.

Ситуация в Авдеевке

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что российские оккупанты могут перебросить основные силы в город Авдеевка в Донецкой области. Это направление может стать еще горячее, чем Бахмут. Эксперт отмечает, что российские захватчики могут переключиться на захват Авдеевки, потому что им уже много месяцев подряд не удается захватить Бахмут.

Также Жданов отмечает, что шансы захватить Авдеевку у России гораздо меньше, чем шансы взять Бахмут. По его словам, Украина "сделала выводы" после Бахмута, поэтому в случае с Авдеевкой город закрыли сразу. Оттуда эвакуируют гражданских вместе с городскими службами и готовятся к обороне.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что армия страны-агрессора РФ ведет наступление одновременно на четырех направлениях, но в основном успеха не имеет. Враг не может захватить Бахмут, а также пытается окружить Авдеевку. По ее словам, ситуация на Востоке в районах ведения оборонительной операции "остается достаточно сложной".

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