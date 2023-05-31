Разбудили из-за воздушной угрозы: Путин едва не попал под атаку дронов - СМИ

Российский диктатор Владимир Путин во время атаки беспилотников на Москву и Подмосковье во вторник, 30 мая, мог находиться в своей резиденции в Ново-Огарево. Об этом рассказал собеседник The Moscow Times, близкий к Кремлю, который общался на условиях анонимности.
Отмечается, что рано утром глава кремлевского режима был поднят службой безопасности из-за воздушной угрозы. Согласно данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, опубликовавшего список населенных пунктов, где упали беспилотники, системы ПВО сбили их примерно в 10 км от резиденции Путина.
Житель кооператива по соседству с резиденцией российского диктатора сообщил, что его около 6 утра разбудили "очень громкие звуки взрывов".
О том, что Путин был вынужден проснуться раньше, чем обычно, сообщил и рупор Кремля Дмитрий Песков. "Рабочий день совсем рано начался у президента", - сказал Песков. По его словам, Путин "получал в прямом режиме информацию" по линии Министерства обороны, мэра Москвы, губернатора Подмосковья и МЧС. Ночевал ли президент в Ново-Огареве или другом месте, Песков не уточнил.
Массированная атака дронов на Москву
Москва в ночь на 30 мая и утром была атакована 25 дронами. Сообщалось, что несколько дронов попали в многоэтажки. В частности, один из дронов попал в 15-этажку в Новой Москве, частично повредив окна и плиту перекрытия на верхних этажах. Также отмечается, что попадания в многоэтажки с незначительными повреждениями были на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте в Москве.
Кроме того, в Сети рассказали, что в эпицентре удара оказались поместья российской элиты. В частности, один из беспилотников упал в поселке Ильинское – всего в 3 километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево. Дроны были замечены неподалеку от имений также других представителей путинской элиты.
На атаку дронами по Москве сразу отреагировали россияне в соцсетях. Часть из них начала писать о "дырявом российском ПВО". Часть россиян начала паниковать и писать, что скоро Москва станет самым опасным городом в стране-агрессоре России. Однако некоторые начали призывать российских оккупантов "ответить" на такую атаку более мощным оружием и уничтожать украинцев. Кто-то призвал "уничтожить Киев до основания".
Смотрите видео о том, как Путина жестко унизили атакой на Белгород:
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