'Очень хорошо подготовились': генерал Милли оценил готовность ВСУ к контрнаступлению

В США генерал Милли оценил готовность украинских бойцов к контрнаступлению.

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ВСУ подготовились к контрнаступлению / коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, скриншот Youtube

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли оценил готовность Вооруженных Сил Украины к грядущему контрнаступлению.

"Украина ведет войну, которая является экзистенциальной угрозой для самого выживания Украины и имеет большее значение для остального мира - для Европы, на самом деле для Соединенных Штатов и для всего земного шара", - об этом генерал Милли сказал в комментарии CNN.

Говоря о предстоящем контрнаступлении украинских военных, Милли подчеркнул, что Украина "очень хорошо подготовилась" к нему, но в то же время еще "слишком рано говорить о результатах".

Он пояснил, что вторжение в Белгородскую область России, которую осуществляют российские добровольческие группировки, могут привести к эскалации войны, и США очень внимательно за этим следят.

Контрнаступление в Бахмуте

Напомним, что ВСУ перешли в контрнаступление на фронте. Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются достаточно широким фронтом.

Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте, что ВСУ серьезно продвигаются. Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку, но украинские военные все атаки отбивают.

Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться. В Бахмуте критическая ситуация, идут тяжелые бои, силы обороны Украины держат оборону в районе самолета.

Военный эксперт объяснил, какая главная задача у ВСУ в Бахмуте. ВСУ крайне важно устроить силам оккупантов в Бахмуте "мешок" и держать их в нем как можно дольше.

ВСУ оккупантов обходят с флангов и продолжают идти вперед на Бахмутском направлении. Оборона Бахмута как города свою военную миссию полностью выполнила, пояснила Анна Маляр.

Смотрите видео, какая ситуация в Бахмуте сейчас:

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