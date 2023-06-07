Молили о помощи: из Олешек эвакуировали женщину с детьми, которым дроном передали воду

Эвакуация проходила в опасных условиях, потому что оккупанты могли обстрелять тех, кто пытался спасти пострадавших.

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Из Олешек эвакуировали женщину с детьми, которым военные дроном передали воду / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Российские оккупанты уничтожили Каховскую ГЭС, что привело к затоплению большого количества населенных пунктов. Во временно оккупированных Олешках Херсонской области люди вынуждены сидеть на крышах собственных домов, чтобы хоть как-то спастись. Украинские военные заметили в одном из таких домов женщину с детьми.

Мальчик из окна умолял о спасении себя и своей семьи. Это чувствительное видео появилось в Сети.

Смотрите видео о том, как дети умоляли о помощи:

Дети в Олешках умоляли о помощи / фото: скриншот

Дети и их мама просидели без еды и питьевой воды около суток. Впоследствии дрон вернулся в этот дом. Бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады передали детям и женщине бутылку воды с помощью беспилотника.

Смотрите видео о том, как женщине с детьми дроном передали питьевую воду:

Военные передали женщине с детьми воду с помощью дрона / фото: скриншот

7 июня удалось спасти семью, которая была заблокирована на чердаке собственного дома. Obozrevatel сообщает, что по предварительным данным, эвакуировать женщину с детьми помогал украинский спецназ.

Смотрите видео о том, как эвакуировали женщину с детьми:

С крыши эвакуировали женщину с детьми, которым военные передавали воду / фото: скриншот

Следует отметить, что эта эвакуация происходила в опасных условиях, ведь добраться до левого берега трудно из-за сильного течения. К тому же оккупанты могли начать обстреливать тех, кто спасает людей.

На другом видео видно, что эвакуировать удалось не только детей и женщину, но и животных, которые были с семьей в доме. Оказалось, что мальчика зовут Максим, а девочку - Маша.

Смотрите видео о то, как эвакуировали женщину с детьми:

С крыши эвакуировали женщину с детьми, которым военные передавали воду / фото: скриншот

Последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища состоится утром 7 июня, а за 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток.

Утром 7 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на 06:00 затопило уже почти две тысячи домов. В то же время Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предупреждает, что в Херсонской области возможно затопление около 10 тысяч га сельхозземель. Полное уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни.

В Укргидроэнерго утром 7 июня сообщили, что вторая половина Каховской ГЭС уходит под воду. Сейчас ГЭС стоит на плите. Если она не уничтожена целиком, то удастся избежать полной утечки воды.

Смотрите видео о последствиях подрыва Каховской ГЭС:

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