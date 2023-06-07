Страны НАТО могут отправить войска в Украину - Расмуссен

Некоторые страны могут принять индивидуальное решение об отправке войск в Украину.

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Войска НАТО могут оказаться в Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Некоторые страны НАТО могут отправить свои войска на украинскую территорию. Это может стать "индивидуальным решением" таких стран. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, сообщает The Guardian.

Войска могут быть отправлены на украинскую территорию в рамках будущих гарантий безопасности для страны.

"Известно, что Польша очень вовлечена в предоставление конкретной помощи Украине. И я не исключаю, что Польша будет еще больше вовлечена в этом контексте на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, даже с возможностью ввода войск на местах", – сказал Расмуссен.

Он убежден, что Польша может выступить с инициативой создания коалиции, если ничего подобного не будет достигнуто на саммите в Вильнюсе. Также он акцентировал внимание на том, что Украина имеет законные основания для обращения за такой военной помощью.

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что Украина готова вступить в Североатлантический альянс, но Киев ждет, когда в НАТО будут готовы принять соответствующее решение.

По мнению Зеленского, гарантии безопасности нужны не только Украине, но и странам-соседям.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес полагает, что интеграция Украины в НАТО не станет быстром процессом, так как в странах организации все еще существуют разногласия по этому вопросу. НАТО ищет альтернативные решения для Киева.

В The New York Times опубликовали статью, в которой говорится о том, что на Западе могут рассмотреть вариант принятия части территорий Украины в НАТО, как уже было с Западной Германией. Подобный сценарий может рассматриваться в том случае, если ВСУ не удастся выбить оккупантов РФ со своих территорий.

Смотрите видео, в котором Зеленский заявил, что для Украины нет альтернативы вступлению в НАТО:

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