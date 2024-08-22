У ВСУ новое продвижение и больше пленных россиян: Зеленский о ситуации на Курщине

Главком ВСУ Александр Сырский доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий.

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Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Курской области / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4 окрема танкова бригада

Президент Украины Владимир Зеленский посетил приграничные районы Сумской области, где провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Во встрече принял участие глава Сумской ОВА Владимир Артюх, сообщил глава государства в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что главком ВСУ доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий, и в частности на самых жестких направлениях фронта.

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"Сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях. В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и имеем пополнение обменного фонда", - написал Зеленский.

Смотрите видео - Владимир Зеленский посетил приграничные районы Сумской области:

/ Скриншот

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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Ранее в Офисе президента назвали цель операции в Курской области. Стороны возвращаются к концепции справедливого переговорного процесса, уверен Михаил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ расширили плацдарм в Курской области. ВСУ стали взрывать мосты через рейку Сейм - на севере Глушковского района Курской области.

Как рассказал в комментарии СМИ начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко, стремительный прорыв в Курской области был лишь первый этап операции украинский войск на территории России.

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