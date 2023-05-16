Онлайн из гнезда аиста: на Полтавщине запустили уникальный проект в нацпарке

Собранный видеоматериал используют ученые и студенты кафедры экологии и зоологии Киевского национального университета.

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Из гнезда аиста организовали стрим / Pixabay, Скриншот

В Полтавской области онлайн-камеру с прямой круглосуточной видеотрансляцией установили на гнезде птиц "Аист Грицько" в национальном парке "Пирятинский" в селе Леляки.

Онлайн-камера установлена в гнезде аиста по прозвищу Грицько и его "жены" Одарки. В их "квартире" уже подрастают маленькие птенцы.

Сотрудники парка рассказали, что многие годы ведут учет белых аистов. При этом одним из интересных персонажей является черногуз Грицько. Он несколько лет назад поселился в Леляках.

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Аист Грицько оказался хорошим отцом и за гнездовой сезон 2022 года "поставил на крылья" 5 птенцов. Отметим, что аист является оберегом этого села и обязательно прилетает к своему гнезду весной.

"Осенью во время урагана его гнездо не выдержало, упало", – говорится в описании к стриму.

Как работает стрим из гнезда аиста

Отметим, что специалисты еще раньше специально изготовили искусственную платформу и должны установить видеокамеру для наблюдения, но началась война.

Как рассказали в парке, приборы для наблюдения, находившиеся в тот момент в Салтовке под Харьковом, работник парка скрыл в погребе. И только после освобождения Харьковщины удалось их достать.

Видео из стрима не только радует зрителей. Собранный видеоматериал используют научные работники и студенты кафедры экологии и зоологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Они занимаются изучением гнездового поведения аистов.

Напомним, в аннексированном Крыму на озере Сиваш возле Арабатской стрелки зафиксировали массовую гибель перелетных птиц.

Ученые насчитали до семи тысяч погибших особей черношейной поганки, до 300 мертвых уток-пеганок и от 250 до 300 морских голубков. Также среди мертвых пернатых есть чайки-хохунья и чомги.

Ранее Главред писал о том, что в Одессе местный житель во время дрессировки произвел два выстрела из охотничьего ружья в свою собаку в момент, когда алабай отказался выполнять команды хозяина. Повреждения на теле, обнаруженные при экспертизе, свидетельствуют о сильной боли и страданиях собаки перед гибелью.

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