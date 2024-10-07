Хитрый ход от хищников: как и почему ящерицы сбрасывают свой хвост - ответ ученых

У некоторых видов ящериц до 60% жировых запасов хранятся именно в хвосте.

https://glavred.info/life/hitryy-hod-ot-hishchnikov-kak-i-pochemu-yashchericy-sbrasyvayut-svoy-hvost-otvet-uchenyh-10603013.html Ссылка скопирована

Ученые объяснили, почему ящерица откидывает хвост / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото zooclub.org.ua

Некоторые ящерицы способны отбрасывать свой хвост для защиты, отвлекая хищника. Это явление называется автотомией, что означает "самоотсечение" (происходит от греческих слов "сам" и "отсекать"), объясняют эксперты australiangeographic.

Как ящерица откидывает хвост?

В хвостах ящериц есть специальные зоны слабости, называемые плоскостями перелома. Если на этот участок действует давление или повреждение, мышцы в этой зоне расходятся, а не соединяются, в результате чего хвост отпадает из-за рефлекторного сокращения мышц.

видео дня

Сколько растет хвост у ящерицы?

Процесс автотомии организован так, чтобы избежать потери крови, а сам хвост способен отрасти за 6-12 месяцев. Восстановленный хвост состоит из хряща и новых мышц, хотя обычно он короче и бледнее оригинального.

Почему ящерица и другие животные могут сбросить свой хвост?

Автотомией пользуются не только ящерицы. Около 200 видов беспозвоночных также могут отбрасывать части своего тела для защиты.

Некоторые млекопитающие, в частности африканские колючие мыши, способны отбрасывать куски кожи при нападении хищника, а затем восстанавливать ее вместе с волосами и железами, почти не оставляя шрамов.

Интересные факты о ящерицах

Как объясняют эксперты, отбрасывая свой хвост, ящерица высвобождается от врага и убегает. Однако существуют еще некоторые интересные моменты:

После того, как опасность проходит, ящерицы поедают свой отброшенный хвост, чтобы восстановить потерянный запас энергии. Ящерицы, сбрасывающие хвосты, хорошо размножаются в террариумах и настолько доверяют человеку, что позволяют брать себя за хвост. У некоторых видов ящериц до 60% жировых запасов хранятся именно в хвосте. Те из них, которые могут жить без еды до 35 дней, начинают голодать уже на 24 день после потери хвоста. У самок, потерявших хвост, количество отложенных яиц уменьшается, поскольку большая часть энергии уходит на восстановление хвоста.

Как живут ящерицы? Ящерица (Lacerta) - род пресмыкающихся отряда чешуйчатых подряда Ящерицы. Имеет 40 видов. Один из крупнейших родов семейства Ящеричных. Ископаемые остатки известны начиная с эоцена. Любят пески, степи, заросли кустарников, лесистую местность. Питаются насекомыми, беспозвоночными, моллюсками, грызунами, птенцами, плодами и ягодами. Это яйцекладущие ящерицы. Самки откладывают за 1 раз до 14 яиц. Может быть несколько кладок в течение сезона, пишет Википедия.

Другие интересные новости о пресмыкающихся

Главред также рассказал, как животные и растения предсказывают погоду. Например, змеи и ящерицы обладают способностью чувствовать изменения погоды задолго до того, как их почувствуют люди

А вот эти новости о чрезвычайных созданиях природы удивят всякого. Эксперты рассказал, какая разница между амфибиями и рептилиями.

Также специалисты назвали топ-10 главных убийц планеты. Пресмыкающихся можно встретить по всему миру, и они могут убивать людей разными и жестокими способами.

А также делимся, какие животные внесены в перечень самых опасных.

Читайте еще новости о животных:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред