Хитрый ход от хищников: как и почему ящерицы сбрасывают свой хвост - ответ ученых

Некоторые ящерицы способны отбрасывать свой хвост для защиты, отвлекая хищника. Это явление называется автотомией, что означает "самоотсечение" (происходит от греческих слов "сам" и "отсекать"), объясняют эксперты australiangeographic.
Как ящерица откидывает хвост?
В хвостах ящериц есть специальные зоны слабости, называемые плоскостями перелома. Если на этот участок действует давление или повреждение, мышцы в этой зоне расходятся, а не соединяются, в результате чего хвост отпадает из-за рефлекторного сокращения мышц.
Сколько растет хвост у ящерицы?
Процесс автотомии организован так, чтобы избежать потери крови, а сам хвост способен отрасти за 6-12 месяцев. Восстановленный хвост состоит из хряща и новых мышц, хотя обычно он короче и бледнее оригинального.
Почему ящерица и другие животные могут сбросить свой хвост?
Автотомией пользуются не только ящерицы. Около 200 видов беспозвоночных также могут отбрасывать части своего тела для защиты.
Некоторые млекопитающие, в частности африканские колючие мыши, способны отбрасывать куски кожи при нападении хищника, а затем восстанавливать ее вместе с волосами и железами, почти не оставляя шрамов.
Интересные факты о ящерицах
Как объясняют эксперты, отбрасывая свой хвост, ящерица высвобождается от врага и убегает. Однако существуют еще некоторые интересные моменты:
- После того, как опасность проходит, ящерицы поедают свой отброшенный хвост, чтобы восстановить потерянный запас энергии.
- Ящерицы, сбрасывающие хвосты, хорошо размножаются в террариумах и настолько доверяют человеку, что позволяют брать себя за хвост.
- У некоторых видов ящериц до 60% жировых запасов хранятся именно в хвосте.
- Те из них, которые могут жить без еды до 35 дней, начинают голодать уже на 24 день после потери хвоста.
- У самок, потерявших хвост, количество отложенных яиц уменьшается, поскольку большая часть энергии уходит на восстановление хвоста.
Как живут ящерицы?
Ящерица (Lacerta) - род пресмыкающихся отряда чешуйчатых подряда Ящерицы. Имеет 40 видов. Один из крупнейших родов семейства Ящеричных. Ископаемые остатки известны начиная с эоцена.
Любят пески, степи, заросли кустарников, лесистую местность. Питаются насекомыми, беспозвоночными, моллюсками, грызунами, птенцами, плодами и ягодами.
Это яйцекладущие ящерицы. Самки откладывают за 1 раз до 14 яиц. Может быть несколько кладок в течение сезона, пишет Википедия.
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