Природные метеорологи: как животные и растения предсказывают погоду

Благодаря своим инстинктам и чувствительности к окружающей среде животные могут испытывать изменения в атмосфере, которые люди не могут воспринимать.

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Какие животные и растения предсказывают погоду / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Животные обладают способностью ощущать изменения погоды задолго до того, как их почувствуют люди. Эта способность помогает им выжить, избегая неблагоприятных условий, таких как дождь, снег, град, гроза или жара.

Какое поведение животных свидетельствует об изменении погоды

Есть много поведенческих признаков, которые могут указывать на изменение погоды. Например, животные могут:

Изменить свое место жительства. Рыбы могут спускаться на дно пруда перед штормом, а птицы могут мигрировать в более теплые районы. Изменить свое поведение. Кошки могут вылизывать хвост перед дождем, а собаки могут есть больше, чем обычно, перед грозой. Издавать звуки. Лягушки начинают квакать громче перед дождем, а птицы могут щебетать перед теплой погодой.

Как кошка может предсказывать погоду

У кошек чрезвычайно чувствительный слух, который позволяет им слышать низкочастотные звуки, которые человек не слышит. Эти звуки часто связаны с изменением погоды, например, с грозой. Кошки также могут испытывать изменения атмосферного давления, которые часто предшествуют изменению погоды. Их поведение может подсказать изменение погоды:

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Лежит, растянувшись на полу - будет теплая или жаркая погода.

Ищет место в доме - к жаре.

Спит, избегая контакта с человеком - прогнозирует потепление и спокойную погоду.

Сворачивается клубочком возле хозяина - будет холодная погода или дождь.

Моет и трет лапками уши, вылизывает хвост - приближается дождь.

Как собаки предсказывают погоду

Хотя владельцы собак не всегда обращают внимание на изменение поведения питомца, они также могут быть чувствительны к естественным изменениям.

Если собака лежит, свернувшись калачиком, то это может свидетельствовать о приближении непогоды или морозов.

Почесывание спины и поедание снега - сигнал сильных морозов.

Интенсивное поедание травы, потребление большего количества пищи, копание ям на прогулке - может свидетельствовать о приближающемся похолодании.

Собака, которая машет головой в разные стороны или катается по полу из стороны в сторону, предвещает сильный ветер и дождь.

Катание по траве с тихим нытьем - к ливню.

Собака, которая вытягивается во весь рост, лежа на полу, предещает теплую погоду.

Как птицы предсказывают изменения погоды

Птицы обладают невероятными способностями восприятия природных явлений. Изменения в их полете, пении или даже смене мест гнездования могут предсказать определенную погоду

Если ласточка летит высоко, это может означать хорошую и ясную погоду. Низкий полет может указывать на приближающийся дождь.

Воробьи также являются хорошими сейсмологами. Перед ясной и теплой погодой воробьи становятся веселыми и подвижными. Если воробьи сходятся в стае на земле и становятся вялыми, это может быть признаком плохой погоды или дождя.

Летнее купание воробьев в пыли или песке может предупреждать о дожде. А если воробьи становятся активными и чирикают во время продолжительного дождя, это может сигнализировать о наступлении ясной погоды.

Какие животные предсказывают погоду

Способность предсказывать погоду имеют многие виды животных, в том числе:

Млекопитающие: кошки, собаки, лисы, медведи, грызуны. Птицы: вороны, чайки, ласточки, соловьи, воробьи. Рыбы: аквариумные и речные рыбы. Рептилии: змеи, ящерицы. Насекомые: муравьи, пчелы, жуки.

Какие растения предсказывают погоду

Одуванчики являются естественными "синоптиками" и могут помочь определить погоду за несколько часов. Если одуванчики начинают закрываться, это может быть предупреждением о приближающемся дожде, примерно через 8 часов.

Однако, если небо покрыто облаками, но соцветия одуванчика остаются полуоткрытыми, это может указывать на стабильную, бездождевую погоду.

Также цветы водяных лилий могут служить индикатором погоды. Если цветы раскрываются над водой с самого утра, это свидетельствует о ясной и солнечной погоде. Вместо этого, когда лепестки едва видны над поверхностью воды до 9 часов утра, это может означать дождь после обеда. Полузакрытые цветки под водой предвещают быструю непогоду.

Ель и можжевельник также могут спрогнозировать изменения в погоды. Перед дождем они опускают ветки ближе к земле. А перед ясной погодой ветви этих хвойных деревьев могут подниматься.

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