УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Чего больше всего боятся голуби: забудут дорогу на ваш балкон

Юлия Закрепа
25 июля 2024, 00:53
26
Как навсегда прогнать голубей с балкона вашей квартиры - какие методы самые действенные, узнайте в материале.
Чего больше всего боятся голуби: забудут дорогу на ваш балкон
Как навсегда прогнать голубей с балкона / коллаж: Главред, фото: unsplash

Как отпугнуть голубей от балкона, чтобы они забыли дорогу к вашему дому - Главред собрал полезные и действенные советы по борьбе с птицами.

Известно, что голуби любят пространство, различную мебель на открытых балконах, ведь там они еще могут свить гнездо. Их очень привлекает еда и тишина на балконе. Кстати, очистить потом балкон от птичьего помета очень сложно, придется скрести металлической щеткой, или приобрести спецсредство.

Что сделать, чтобы голуби не садились на подоконник

  • Специалисты рассказали, что голуби очень боятся шума, поэтому стоит разместить ближе к балконной двери или окнам колонку с музыкой.
  • Также советуют смазать вазелином выступы, на которых любят сидеть голуби.
  • В Сети также делятся советом, что стоит разместить чучело ворона, но это поможет лишь на несколько месяцев.
  • Чтобы защитить свой балкон от птиц, можно приобрести специальную сетку. Она прекрасно отпугнет голубей.
  • Голуби не переносят запаха горчицы, поэтому можно насыпать ее небольшими порциями на балконе.
  • Также сейчас существуют различные электронные отпугиватели, однако лучше выбрать именно ультразвуковые.

Что делать, если голуби свили гнездо на балконе

В народе считают, если на вашем балконе свили гнездо голуби, то это означает мир и благополучие для семьи, которая живет в доме. Если такое гнездо появилось у одинокого человека, то он может скоро встретить свою половинку. В случае, если голуби свили гнездо на балконе супругов, поэтому стоит ожидать пополнения.

видео дня

Если вы захотите выбросить гнездо, то это бесполезная идея, ведь голуби построят новое. Специалисты советуют, что вместо яиц лучше подложить муляж, который будет похож на яйца. Через некоторое время голуби поймут, что птенцы не вылупились и покинут это место навсегда.

Какой запах не любят голуби

  • Многие птицы, в том числе и голуби, боятся резкого запаха эфирных масел. Для этого вам необходимо распылить немного эфирного масла эвкалипта и мяты на балконе, подоконнике и на все другие места, где любят сидеть голуби. Результат удивит.
  • Также голуби не переносят запах корицы. Он является одновременно резким и пряным, а это настоящая пытка для голубей. Необходимо лишь смешать порошок корицы с водой, а затем обработать поверхности на балконе полученной жидкостью.
  • Сильный и резкий запах уксуса поможет действенно избавиться от этих птиц. Уксус можно тщательно распылить по балкону.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

голуби лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Опубликовали видео: неонацистская группировка взяла ответственность за убийство Фарион

Опубликовали видео: неонацистская группировка взяла ответственность за убийство Фарион

01:55 Украина
РФ забрала все боевые корабли из Азовского моря - почему

РФ забрала все боевые корабли из Азовского моря - почему

00:58 Война
Уволит ли Зеленский Сырского: Костенко сделал важное заявление

Уволит ли Зеленский Сырского: Костенко сделал важное заявление

23:18 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп на сегодня 25 июля: Весам - резкие перепады, Стрельцам - долгожданный день 16093

Гороскоп на сегодня 25 июля: Весам - резкие перепады, Стрельцам - долгожданный день

Гороскоп Таро на август 2024: Козерогам - триумф, Водолеям - зависть, Рыбам - удача 6049

Гороскоп Таро на август 2024: Козерогам - триумф, Водолеям - зависть, Рыбам - удача

Решение по Волыни: в Польше поставили неожиданное условие вступления Украины в ЕС 5351

Решение по Волыни: в Польше поставили неожиданное условие вступления Украины в ЕС

Найти красную ложку на фото за 6 секунд сможет только гений: загадка на внимательность 3207

Найти красную ложку на фото за 6 секунд сможет только гений: загадка на внимательность

Последние новости

01:56

Историческое событие - к Земле летит Апофис, который может уничтожить планету

01:55

Опубликовали видео: неонацистская группировка взяла ответственность за убийство ФарионФото

01:30

Как сейчас выглядит звезда молодежных комедий 2000-ых Аманда Байнс

00:58

РФ забрала все боевые корабли из Азовского моря - почему

00:53

Чего больше всего боятся голуби: забудут дорогу на ваш балкон

Путин без танков и в поисках "мира": какой будет война в 2025 годуПутин без танков и в поисках "мира": какой будет война в 2025 году
00:26

У сбежавшего Цекало очень сильно похудела молодая жена

00:24

На Кураховском направлении ВСУ отбили один из самых масштабных штурмов войны

00:06

"Праймериз - это традиция": Клочок о том, могут ли оспорить кандидатуру Харрис

24 июля, среда
23:35

Украина проиграла первый футбольный матч на Олимпиаде 2024 года

Реклама
23:18

Уволит ли Зеленский Сырского: Костенко сделал важное заявление

23:13

Все сгорело и разрушено: россияне уничтожили дом известного бизнесмена в ХарьковеВидео

22:55

На Харьковщине произошла стрельба между украинскими военными: есть погибшие и раненые

22:50

G7 может предоставить Украине 50 млрд долларов на войну

22:48

Будет ли Украина освобождать Крым оружием: эксперт - об интервью Сырского

22:01

Наталка Карпа показала фото с мужем из ВСУ и рассказала, где он воюет

21:50

ВСУ второй раз сбили неизвестный дрон: в Defense Express рассказали о новом оружии РФ

21:47

Принц Гарри назвал виновных в расколе королевской семьи

21:33

Жена "слуги" Андрея Жупанина, которая "спалила" мужа в Лондоне, хвастается люкс-брендами в соцсетях

21:27

Звездная актриса показала редко фото с младшей дочерью: чем занимается девушка

20:57

Муж Алсу обратился к новому адвокату и назвал "приоритеты" разводного процесса

Реклама
20:53

Поддерживает ли Си Украину: Зеленский сделал заявление по Китаю после поездки Кулебы

20:48

Ситуация внезапно улучшается: график отключения света на 25 июля

20:35

Муж MamaRika раскрыл секрет, как семье удалось спасти брак

20:13

ВСУ выбивают оккупантов из Прогресса: в "Хортице" раскрыли реальную ситуацию в селе

19:54

Появилась "свежая" десантура РФ с сильным оружием: что происходит в Донецкой области

19:52

Россия может усложнить Украине удары по Крымскому мосту: что произошло

19:50

И не поспоришь: в Сети появился список самых красивых актрис всех времен

19:43

Как можно отстирать белые кроссовки: простой, но очень эффективный способВидео

19:25

Штормовой ветер, град и грозы: какие регионы будут заливать дожди

19:14

Киев накрыл критически загрязненный воздух: может влиять на самочувствие

19:00

"Не царь плохой": что способно вывести россиян на протесты против Путинамнение

18:58

РФ может готовить наступление на Запорожье: полковник ВСУ раскрыл неожиданный сценарий

18:33

Углава призывает снять гриф гостайны с дела об утечке данных из НАБУ

18:11

Еще больше 155 мм снарядов: Чехия анонсировала вторую волну закупки БК для ВСУ

18:07

Церковный праздник 25 июля: что запрещено делать на Успение праведной Анны

18:05

Мужчины за границей снова смогут получить паспорта, но есть условие: все подробности

17:22

Горит дом, есть пострадавшие: РФ ударила по центру Харькова

17:20

Что значит мощность 5 квт генератора: какие приборы можно подключитьВидео

17:13

Десерт, который вернет в детство: как приготовить домашнюю халву очень быстро и простоВидео

17:00

В 13 областях Украины ввели более жесткие ограничения света: новые графики отключений

Реклама
16:59

Отмена отключений света: энергетики рассказали об улучшении ситуации

16:54

Замучили до смерти: РФ возвращает тела украинских военных без органовФото

16:53

Словакия "разразилась" угрозами в сторону Украины из-за нефти РФ: "Очень рискуют"

16:51

Звезда "Беверли хиллз" рассказала о последнем разговоре с покойной Шеннен Доэрти

16:26

"Надо срочно что-то делать": Шольц расставил точки над "и" в вопросе ударов по РФ

15:48

Россия после первого обстрела атаковала Харьков повторно и снова бьет по городу

15:30

Почему в жару кондиционер не охлаждает: что нужно делать, чтобы его починитьВидео

15:28

Потери на складах под Воронежем впечатляющие: разведка Британии раскрыла детали

15:19

В Минцифры назвали категории граждан, которым ВЛК проходить не нужно

15:19

Железный генерал с душой романтика: Залужный поздравил жену с Днем рождения

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять