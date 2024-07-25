Чего больше всего боятся голуби: забудут дорогу на ваш балкон

Как навсегда прогнать голубей с балкона вашей квартиры - какие методы самые действенные, узнайте в материале.

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Как навсегда прогнать голубей с балкона / коллаж: Главред, фото: unsplash

Как отпугнуть голубей от балкона, чтобы они забыли дорогу к вашему дому - Главред собрал полезные и действенные советы по борьбе с птицами.

Известно, что голуби любят пространство, различную мебель на открытых балконах, ведь там они еще могут свить гнездо. Их очень привлекает еда и тишина на балконе. Кстати, очистить потом балкон от птичьего помета очень сложно, придется скрести металлической щеткой, или приобрести спецсредство.

Что сделать, чтобы голуби не садились на подоконник

Специалисты рассказали, что голуби очень боятся шума, поэтому стоит разместить ближе к балконной двери или окнам колонку с музыкой.

Также советуют смазать вазелином выступы, на которых любят сидеть голуби.

В Сети также делятся советом, что стоит разместить чучело ворона, но это поможет лишь на несколько месяцев.

Чтобы защитить свой балкон от птиц, можно приобрести специальную сетку. Она прекрасно отпугнет голубей.

Голуби не переносят запаха горчицы, поэтому можно насыпать ее небольшими порциями на балконе.

Также сейчас существуют различные электронные отпугиватели, однако лучше выбрать именно ультразвуковые.

Что делать, если голуби свили гнездо на балконе

В народе считают, если на вашем балконе свили гнездо голуби, то это означает мир и благополучие для семьи, которая живет в доме. Если такое гнездо появилось у одинокого человека, то он может скоро встретить свою половинку. В случае, если голуби свили гнездо на балконе супругов, поэтому стоит ожидать пополнения.

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Если вы захотите выбросить гнездо, то это бесполезная идея, ведь голуби построят новое. Специалисты советуют, что вместо яиц лучше подложить муляж, который будет похож на яйца. Через некоторое время голуби поймут, что птенцы не вылупились и покинут это место навсегда.

Какой запах не любят голуби

Многие птицы, в том числе и голуби, боятся резкого запаха эфирных масел. Для этого вам необходимо распылить немного эфирного масла эвкалипта и мяты на балконе, подоконнике и на все другие места, где любят сидеть голуби. Результат удивит.

Также голуби не переносят запах корицы. Он является одновременно резким и пряным, а это настоящая пытка для голубей. Необходимо лишь смешать порошок корицы с водой, а затем обработать поверхности на балконе полученной жидкостью.

Сильный и резкий запах уксуса поможет действенно избавиться от этих птиц. Уксус можно тщательно распылить по балкону.

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