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Не на балконе и не в подвале: где лучше всего ставить генератор - простое правило

Юрий Берендий
7 июля 2024, 21:04
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В условиях частых отключений электроэнергии популярность бензиновых генераторов значительно возросла. Главред выяснил, как правильно установить генератор.
Не на балконе и не в подвале: где лучше всего ставить генератор - простое правило
Где лучше всего ставить генератор - можно ли ставить генератор на улице / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Генераторы стали жизненно важными для многих домохозяйств, бизнесов и общественных учреждений, которые нуждаются в надежном источнике электричества. О том, где должен стоять генератор и, можно ли включать генератор в помещении рассказал в эфире телеканала "Первый Западный" начальник отдела связей со СМИ ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев.

Можно ли включать генератор в помещении

По его словам, генераторы нельзя устанавливать на балконе, в подъезде или подвале

"У нас есть во Львове факты установки генераторов на балконах, что очень опасно, потому что продукты сгорания очень быстро попадают или в само помещение, где установлен генератор, или через квартирки в соседние помещения верхних этажей", - сказал он.

Смотрите видео о том, можно ли включать генератор в помещении:

Можно ли ставить генератор в подвале

В ГСЧС отмечают, что не включать генератор в подвалах.

"У нас был случай в Яворивском районе, где отравилась вся семья полностью продуктами сгорания. Они в частном здании разместили генератор в подвале. Продукты сгорания очень быстро распространились через коммуникативные отверстия, выпали в помещение, и вся семья отравилась, в том числе малолетний ребенок. Это себе так, чтобы проще представить, это сесть в автомобиль, в гараже, завезти его и закрыть в гараж дверь, и сидеть греться. Вот примерно тот же эффект, когда генератор дает тягу выхлопа в квартиру", - добавил Виталий Туровцев.

Что известно о Виталии Туровцеве

Виталий Туровцев - полковник службы гражданской защиты, начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Где должен стоять генератор

В видео на YouTube Главного управления ГСЧС в Харьковской области выделили основные правила правильного размещения генератора.

  • Генератор необходимо размещать снаружи здания (желательно под навесом) или в отдельном техническом просторном помещении с работающей вентиляцией и возможностью проветривания.
  • Расстояние от генератора до смежных объектов (зданий, стен с окнами, автомобилей и т.п.) не менее 6 метров.
  • Допускается устанавливать электрогенератор возле сплошных негорючих стен (без окон) на расстоянии не менее 1 м.
  • Генератор необходимо устанавливать на ровной надежной площадке.
  • Любое повреждение электрических проводников или оборудования должно быть устранено немедленно.

Смотрите видео о том, где должен стоять генератор:

Можно ли ставить генератор на улице

Генераторы следует устанавливать на улице и желательно оборудовать специальными шумозащитными экранами, чтобы уменьшить их влияние на комфорт жителей. Выхлопные газы следует максимально отводить с помощью гибких шлангов. Также необходимо иметь рядом огнетушитель, поскольку выхлопная система генератора во время работы нагревается.

"При условии, когда можно генератор отключить - отключайте. Используйте только в чрезвычайных ситуациях. Желательно, чтобы он не работал весь день", - подчеркнул генеральный директор Центра общественного здоровья Михаил Росада в эфире телемарафона "Единые новости".

Кто такой Михаил Росада

Росада Михаил - доктор медицинских наук. Занимал должности главного эпидемиолога Главного управления здравоохранения Киева, главного государственного санитарного врача Дарницкого района г. Киева, главного врача СЭС Дарницкого района г. Киева, директора КП "Профдезинфекция", заместителя директора по научно-практической работе ГУ "Институт общественного здоровья им.

16 февраля 2024 года Михаил Алексеевич Росада назначен на должность генерального директора Центра общественного здоровья.

Где можно хранить топливо для генератора дома

Спасатели указывают, что топливо и масло для генератора необходимо хранить отдельно, на расстоянии не менее 10 м до смежных объектов (зданий, автомобилей) в специальных канистрах, которые предназначены для хранения топлива за пределами жилой зоны.

"Безопаснее всего хранить в проветриваемой отдельно расположенной зоне с навесом с ограниченным доступом для посторонних лиц и детей. Не допускайте пролива топлива и плотно закрывайте канистры. В случае пролива топлива посыпьте место пролива песком, который затем соберите в металлический ящик или ведро", - отмечают в ГСЧС.

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