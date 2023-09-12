Почему в Германии нельзя кормить голубей и какой штраф можно за это схлопотать

Кормление голубей для некоторых людей абсолютно привычное занятие во время прогулки. Однако мало кто знает, что в некоторых странах за это можно заплатить штраф. В частности - в Германии. Мы расскажем, почему в Германии запрещено кормить птиц.
Почему в германии нельзя кормить голубей
Совсем немногие люди задумываются над тем, можно ли кормить голубей в Европе. И это неудивительно, ведь трудно догадаться, что это может быть "табу".
На самом деле, в запрете кормления птиц всё достаточно прозаично - проблема помета. К сожалению птичий помет достаточно трудно поддается очищению с памятников и важных объектов. Помимо прочего, в Германии пытаются контролировать популяцию голубей, потому что она может подавлять популяцию других птиц.
Также в некоторых городах Германии устанавливают специальные спицы, которые не дают птицам садиться на поверхности в общественных местах.
Какой штраф в Германии за кормление голубей
Кормление голубей в Германии не только запрещено, но и подлежит штрафу. В зависимости от разных обстоятельств нарушителю может прийти штраф около 5 тысяч евро. В Кельне такой штраф может составить около 1000 евро.
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