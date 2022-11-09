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Адская ночь в Днепре: россияне ударили Градами и дронами-камикадзе, есть раненые

9 ноября 2022, 08:29

Пять барражирующих боеприпасов уничтожила наша ПВО, но есть попадания.

Последствия атаки на Днепр
Последствия атаки на Днепр / Резниченко, Лукашук Telegram

Россияне атаковали Днепр дронами-камикадзе, которые попали в логистическое предприятие, возник большой пожар, 4 раненых.

Как сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко, пять барражирующих боеприпасов уничтожила наша ПВО.

"Этой ночью оккупанты массированно атаковали область дронами-камикадзе. Пять барражирующих боеприпасов наша ПВО уничтожила. Есть и попадания. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены 4-ро его работников. Все в больнице. Трое тяжелые", - сообщил Резниченко.

Из-за вражеского удара на предприятии возник пожар на площади более 3 тысяч квадратных метров. Спасатели уже потушили пламя. Разрушены склады предприятия.

"По Никопольскому району россияне стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Пострадали две громады – Мировская и Марганецкая. Люди уцелели. В Марганецкой громаде повреждены частные дома и частное предприятие", – добавил глава ОВА.

  • Удар дронами по Дніпру
    Удар дронами по Дніпру t.me/dnipropetrovskaODA
  • Удар дронами по Дніпру
    Удар дронами по Дніпру t.me/dnipropetrovskaODA
  • Удар дронами по Дніпру
    Удар дронами по Дніпру t.me/dnipropetrovskaODA
  • Удар дронами по Дніпру
    Удар дронами по Дніпру t.me/dnipropetrovskaODA
  • Удар дронами по Дніпру
    Удар дронами по Дніпру t.me/dnipropetrovskaODA
Напомним,18 октября в Днепре также были взрывы. По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, ракеты попали в объекты энергетики. Повреждения серьезные.

Вечером, 25 октября, в Днепре были слышны звуки взрывов. Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС.

По словам мэра Бориса Филатова, погибли минимум два гражданских лица. Один человек погиб в автомобиле, другой на автомойке, расположенной рядом с АЗС.

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Автор: Сергей Кущ
новости Днепра война в Украине дроны
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