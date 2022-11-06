Угроза захвата Днепра: военный эксперт оценил вероятность нового удара РФ

Эксперт оценил вероятность атаки РФ на Днепр / Фото УНИАН, gorod.dp.ua

Сценарий оккупации РФ Днепра остается лишь "наполеоновским планом" российских захватчиков, заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Это те планы, которые никогда не могут быть реализованы. Недавно мы озвучивали планы РФ собрать группировку войск и дойти до Молдовы, захватив при этом Николаев и Одессу. Да, Россия вернулась к стратегическим планам. Путин планирует собрать 1,2 млн мобилизованных", — подчеркнул он.

По мнению военного эксперта, на сегодняшний день нет угрозы захвата РФ какого-либо более-менее крупного районного центра в Украине.

"Возможно, какие-то небольшие населенные пункты они и смогут захватить, но это будет временно, или вообще не получится", — считает он и напомнил, что даже то количество российских мобилизованных, которые военкоматы "поймали", командованию нечем кормить и во что нормальное одеть.

"Путин не снимал с повестки план полной политической оккупации Украины. И он до сих пор даже переговорный процесс хочет организовать в контексте покорения Украины", – добавил Жданов.

Ранее Жданов заявил о том, что вопрос освобождения Крыма может быть решен дипломатическим путем, о чем якобы существуют негласные договоренности.

Не исключено, что президент Украины Владимир Зеленский якобы обещал западным партнерам не воевать с Россией за Крым.

Эксперт напомнил, что об этом недавно рассказал посол Франции в Украине, отвечая на вопрос об освобождении захваченных украинских территориях.

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