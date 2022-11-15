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За 170 км от Херсона: россияне выбрали новую "столицу" оккупированных территорий на юге – разведка Британии

15 ноября 2022, 11:17

Российские захватчики выбирали место для новой "администрации" так, чтобы туда не доставала украинская артиллерия.

Российские военные, Геническ
Так называемую "администрацию" оккупанты переместили из Херсона в Геническ/ Минобороны РФ, скрин

После побега из Херсона российские оккупанты перенесли свою "администрацию" в город Геническ на левобережье Херсонщины.

Такой выбор объясняется соображениями безопасности, ведь до этого города не достает украинская артиллерия. Об этом рассказали в разведке Министерства обороны Великобритании. Отчет разведчиков был обнародован в Twitter во вторник, 15 ноября.

Отмечается, что российские оккупанты скорее всего завершили вывод своих войск с правобережья Херсонщины до 12 ноября. А после отступления переместились в портовый город Геническ, чтобы сделать его "временной столицей" оккупированного региона.

В разведке Великобритании говорят, что в этот район россияне передислоцируют подразделения военного управления.

Этот город выбрали потому, что он может помочь захватчикам укрепить оборону на юге Украины.

"Геническ имеет хорошие возможности для координации действий против потенциальных угроз как из Херсона, так и через Мелитополь, а также для получения подкреплений из Крыма... Прежде всего, в это время он находится вне досягаемости украинских артиллерийских систем, которые нанесли серьезный ущерб российским полевым командным пунктам", – отмечает британская разведка.

Геническ
скрин

Ранее в Пентагоне отмечали, что освобождение Херсона – это большое достижение Украины, однако с других оккупированных территорий российские оккупанты, похоже, уходить не собираются. Поэтому в дальнейшем будут происходить тяжелые бои.

Напомним, после отступления из Херсона и вывода российских войск с правого берега Днепра Министерство обороны РФ усилило пропаганду о якобы "территории России" в Донецкой области. Вероятно, это делается для того, чтобы подчеркнуть, что оккупанты активизируются именно на этом направлении, говорится в отчете аналитиков Американского Института изучения войны (ISW).

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