Киев "не хочет" вести переговоры с Москвой - Песков / Коллаж УНИАН, Офис президента

Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о невозможности заключения с Россией новых "минских договоренностей" якобы подразумевают нежелание Киева идти на "диалог" с Москвой.

Как сообщает пропагандистское информагенство РИА Новости, пресс-секретарь директора страны-агрессора РФ связал четкое заявление Зеленского с якобы нежеланием Киева вести переговоры с Москвой.

"Заявление (президента Украины - ред.) Владимира Зеленского на саммите G20 о том, что ни одного "Минска-3" не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский 10 ноября сказал, что Украина готова к переговорам с РФ. Однако это должна быть уже другая Россия, которая признает себя государством-оккупантом. Путин не предлагает конструктивного диалога и говорит на языке ультиматумов. Киев не пойдет на переговоры до тех пор, пока Москва не выведет войска с украинских территорий.

Заместитель руководителя МИД РФ Александр Грушко 14 ноября заявил, что страна-агрессор Россия, мол, не пойдет на условие, согласно которому она должна вывести войска из Украины. По его словам, возможные переговоры якобы должны учитывать "ситуацию на земле".

15 ноября Владимир Зеленский в ходе своего онлайн-выступления на саммите Большой двадцатки отметил, что Украина не пойдет на подписание с Россией условного "Минска-3". Президент также подчеркнул, что война может завершиться, если Россия полностью выведет свои войска со всех территорий Украины согласно международно признанным границам на 1991 год.

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