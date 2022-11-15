После отступления из Херсона Россия усилит боевые действия в Донецкой области — ISW

Бои вокруг Бахмута, Донецка и на западе Донецкой области усилятся, считают аналитики / Фото 10-я горно-штурмовая бригада

После отступления из Херсона и вывода российских войск с правого берега Днепра Министерство обороны РФ усилило пропаганду якобы о "территории России" в Донецкой области. Вероятно, это делается для того, чтобы подчеркнуть, что оккупанты активизируются именно на этом направлении.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что Министерство обороны РФ утверждало, что российские войска якобы завершили захват Майорска (20 км к югу от Бахмута) 13 ноября и Павловки (45 км юго-западнее Донецка) 14 ноября после того, как несколько недель не заявляли о российских территориальных "достижениях".

По оценке ISW, российские войска перебросят в Донецкую область после того, как они покинули правый берег Херсонской области. По мнению экспертов ISW, это приведет к активизации боев вокруг Бахмута, Донецка и на западе Донецкой области.

Аналитики указывают, что даже если россияне после усиления своей группировки смогут добиться успехов в этих районах в ближайшие дни или недели, то эти успехи вряд ли будут значительными в оперативном плане.

Как сообщал Главред, 14 ноября аналитики ISW писали, что хозяин Кремля Владимир Путин повысил командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина в обязанностях, позволив выйти из Херсона при условии, что он захватит всю Донецкую область.

Освобождение Херсонской области

9 ноября министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

11 ноября ВСУ вошли в Херсон. Украинцы встречали их с цветами и плакали от радости. Город находился в оккупации более 8 месяцев.

14 ноября президент Владимир Зеленский прибыл в Херсон. Он лично встретился с украинцами, которые все это время выживали в областном центре, а также с украинскими защитниками, которые освободили город.

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