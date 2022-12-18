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"Паника нарастает": военный ВСУ сообщил, что россияне начали бежать из Крыма и минировать пляжи

18 декабря 2022, 17:58
После последних взрывов все больше россиян пытаются бежать с оккупированного Крымского полуострова.
Севастополь, Крым, взрывы
Россияне бегут из Крыма и минируют пляжи / Teleram

Во временно оккупированном Крыму участились сообщения о так называемых "хлопках". В частности, 17 декабря взрывы прогремели в Симферополе. Именно поэтому с каждым днем среди россиян усиливаются панические настроения. Захватчики стараются как можно быстрее сбежать с полуострова. Об этом рассказал крымский активист и военный ВСУ Василий Самойлов в комментарии 24 каналу.

"Хлопки" очень сильно влияют на моральное состояние как оккупантов, так и местных предателей. Чем больше "хлопков", тем больше они начинают паниковать", - сказал Самойлов.

Как рассказал крымский активист, после последних взрывов все больше россиян пытаются бежать с оккупированного полуострова.

"Такого массового побега, как было во время первого "хлопка" летом, сейчас нет. Но действительно все больше и больше россиян пытаются поехать домой, в свою любимую страну "боярышника и перегара", - заметил военный.

По его словам, россияне так спешат бежать из Крыма, что на днях даже устроили пробку на Керченском мосту. Самойлов рассказал, что мост не работал определенное время, поскольку российские полицейские, которые проверяли машины, не могли справиться с таким большим потоком желающих убежать.

"Тогда все автомобили поехали на Керченскую паромную переправу, которая также работает очень медленно. Там очень мало паромов, которые не могут быстро перевозить такое большое количество автомобилей. Также из-за погодных условий паромы ходят не так часто", - рассказал крымский активист.

В то же время из-за паники россиян в Крыму усилились репрессии. Также оккупанты пытаются "защитить" Крым от ВСУ. Как отметил Самойлов, действия россиян доходят до абсурда.

"Паника оккупантов дошла до того, что они минируют пляжи и строят на них так называемые фортификационные сооружения, роют траншеи. Речь идет о Черноморском и Сакском районах. В последнем на дорогах, ведущих к некоторым пляжам, появились таблички с надписью "Осторожно, мины", - сообщил активист.

Как пояснил военный ВСУ, таким образом российские захватчики пытаются помешать высадке украинского десанта. По словам Самойлова, именно Черноморский район хорошо подходит для такой военной операции.

"Однако высадка морского десанта в условиях современной войны – это проигрышная тактика. Бессмысленно рассчитывать на то, что такое сейчас может произойти. Но россияне пытаются отработать все возможные варианты", - отметил он.

Самойлов добавил, что Крым сейчас очень сильно насыщен российскими войсками. Ведь с начала оккупации полуострова Россия перебрасывала туда войска и оружие, строила новые военные базы. Однако, как подчеркнул военный, стратегическое преимущество в полномасштабной войне постепенно переходит в сторону Украины.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захвачен Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

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