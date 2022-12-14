"Будет унизительный уход": Украина освободит Крым в 2023 году - Фукуяма

ВСУ смогут освободить Крым после осКобождения Херсонщины и Запорожской областей.

Украина освободит Крым в 2023 году / коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Украинские военные уже в 2023 году смогут освободить Крым от российских оккупантов. Об этом заявил известный американский политолог Фрэнсис Фукуяма. Об этом сообщает Голос Америки.

Защитники Украины смогут вернуть полуостров после того, как будет полностью освобождена Запорожская и Херсонская области.

"Я думаю, что возвращение Крыма не исключено в 2023 году. Прямо сейчас они (украинские военные - Главред) должны отвоевать Херсонщину, а затем освободить Запорожскую область. Таким образом, они просто могут отрезать Крым от русских и лишить их возможности осуществлять поставки на полуостров", - сказал Фукуяма.

Он убежден, что России будет очень трудно поддерживать свои войска в Крыму, потому что на Керченском мосту уже раздавались взрывы. Фукуяма считает, что российские войска будут вынуждены отступить.

"Мы увидим еще один унизительный уход", - добавил Фукуяма.

Американский политолог убежден, что выход РФ из Крыма не заставит Путина применять ядерное оружие.

Возвращение Крыма в Украину

Ранее в The Washington Post опубликовали материал, в котором говорится, что на Западе опасаются, что война России против Украины из-за Крыма может затянуться на десятилетие.

Некоторые западные политики полагают, что "соглашение по Крыму" может привести к завершению войны. В Киеве такую позицию назвали наивной, а Москва, мол, не собирается отдавать оккупированный полуостров.

Кроме того, как указали в WP, на Западе предполагают, что Путин может применить ядерное оружие в случае попытки Украины освободить Крым военным путем. Как полагают журналисты, "наследие Путина" может рухнуть в случае потери Москвой контроля над Крымским полуостровом.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что ВСУ приблизятся к Крыму после освобождения Мелитополя Запорожской области. По словам Арестовича, крупнейший промышленный и транспортный узел является ключом ко всей российской "обороне" юга.

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