РФ может захватить новые территории, но лишь на одном направлении - Свитан

Под серьезной угрозой из-за вражеского наступления могут находиться лишь жители Донецкой области.

РФ сможет захватить новые территории / Коллаж фото из личного архива Романа Свитана, 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Российские оккупанты могут захватить новые территории. Все из-за возможности быстро пополнять свои запасы техникой и боеприпасами со стороны РФ. Об этом во время чата на Главреде заявил военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его данным, РФ может наступать лишь в Донецкой области.

"Пока еще россияне могут выполнять определенные наступательные действия только в районе донецкого фронта за счет определенных логистических параметров. Там от Донецка до границы с Россией всего пара часов езды, то есть за два часа они могут перебросить из РФ какое-то количество техники и боеприпасов. Потому на донецком фронте и происходят некоторые наступательные действия", - сказал Свитан.

Он убежден, что в любом другом месте РФ не сможет наступать. Сейчас протяжность фронта составляет около тысячи километров, а глубина - около ста километров.

"Чтобы удержать такой фронт, России надо около миллиона человек, а у нее - чуть больше ста тысяч. Потому ни о каком наступлении вдоль всей линии фронта не может быть и речи", - добавил военный эксперт.

Полковник считает, что лишь к весне РФ сможет собрать дополнительную группировку, но она, скорее всего, будет использоваться лишь для обороны. Свитан убежден, что оккупанты не смогут удержать фронт и им придется отходить.

Ситуация в Бахмуте

Как сообщал Главред, в России распространили фейковую информацию о значительных успехах оккупационной армии на Бахмутском направлении и продвижении в сторону Часового Яру для перерезания одной из основных наземных коммуникаций Сил обороны Украины. На самом деле прорыв оказался ничтожным. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По словам аналитиков, фейк о достижениях возле Бахмута является частью российской информационной операции.

Позже в ISW отметили, что российские оккупанты не смогли извлечь уроки из предыдущих дорогих кампаний, сосредоточенных на незначительных в оперативном отношении населенных пунктах. По мнению экспертов, бои за город Бахмут в Донецкой области напоминают предыдущие попытки российских оккупантов взять Северодонецк и Лисичанск и могут стать ловушкой для захватчиков.

В ISW напомнили, что военные с конца мая постоянно тратили боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг города, а в следующие шесть месяцев смогли захватить всего лишь несколько километров территории. При этом они понесли большое количество жертв.

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