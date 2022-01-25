В Украине произошел "переворот" и ей не место в НАТО - президент Хорватии

Украине не место в НАТО заявил президент Хорватии / фото УП

Лидер Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО, и в случае наступления России Загреб максимально дистанцируется от событий и выведет всех военных из региона, пишет Dnevnik.

Отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на ситуацию в Украине, президент Хорватии заявил:

"Мы не будем иметь с этим ничего общего и не должны ничего. Если будет эскалация, то выведем (из региона – ред.) последнего хорватского солдата".

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Кроме того, Миланович сделал несколько скандальных заявлений относительно Украины, упомянув коррупцию, события Революции достоинства и стремление Украины вступить в НАТО и ЕС.

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"Украине не место в НАТО. Когда Украина сменила власть, тогда это движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого были убиты 50 человек. История была такая - Украина идет на Запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС ее ждут молочные реки - кисельные берега. Украина до сих пор остается одной из самых коррумпированных стран, ЕС Украине ничего не дал", – сказал он.

Миланович признался, что будет всеми силами препятствовать любому привлечению Хорватии к конфликту между РФ и Украиной.

"Пленкович (премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, давний друг Украины – ред.) может угрожать, сколько захочет. Хорватия должна бежать от этого, как от пожара. Хорватия не будет пожарным в этом" - заявил Миланович.

Переговоры США и России

США, НАТО и Россия с 10 по 13 января провели серию дискуссий по безопасности в Европе. Переговоры проходили на фоне концентрации войск РФ у границ Украины и обвинений Москвы в угрозах Североатлантического альянса российским кордонам.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая представляла Штаты в дискуссии с Россией 10 января, сказала, что американцы не пойдут на уступки Москве в стратегически важных для Вашингтона вопросах. Гарантий нерасширения НАТО на Восток и отказа Украины от евроатлантической интеграции не будет.

Российский делегат на переговорах с США, замглавы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. Однако Москва требует, чтобы Вашингтон гарантировал невозможность вступления Украины и Грузии в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров Альянса и России подчеркнул, что военно-политический блок Запада не может пойти на уступки относительно территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы. У Москвы нет права вето на дальнейшее расширение НАТО.

Столтенберг также сказал, что если Россия пойдет новой войной на Украину, коллективный блок безопасности Запада усилит свое присутствие в Восточной Европе.

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