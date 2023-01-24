В войске РФ серьезный раскол: Герасимов строит собственную иерархию ведения войны – разведка Британии

В российском военном руководстве снова "летят шапки". Там уволили еще одного топ-чиновника – генерал-полковника Теплинского.

Новый командующий оккупантов Герасимов строит собственную иерархию ведения войны, говорят в разведке Британии/ Минобороны РФ

Раскол в военном руководстве армии РФ только растет. Еще одним подтверждением этого стало увольнение российского генерал-полковника Михаила Теплинского, который занимал должность одного из ключевых оперативных командиров войсками России в Украине.

В стране-агрессоре провели ротацию военных руководителей – часть из них повысили, а часть понизили. Некоторых повысили в должностях несмотря на то, что раньше критиковали из-за неудач на фронте. Об этом отмечается в отчете британской военной разведки, который был опубликован 24 января.

В разведке Британии отмечают, что Теплинский был ответственным за сравнительно успешный вывод российских оккупантов с запада от Днепра в ноябре 2022 года. Его называли в РФ "способным и прагматичным командиром". Теперь же непонятно, сохраняет ли он свои дополнительные полномочия как глава Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ.

При этом в разведке Британии отмечают, что Герасимов пытается выстроить собственную иерархию ведения войны.

"Освобождение Теплинского, вероятно, является еще одним признаком продолжающихся разногласий в высшем иерархическом звене российской операции, поскольку генерал Герасимов пытается навязать кампании свою личную власть", – предположили в британской разведке.

Ранее российские пропагандистские СМИ писали, якобы командующий воздушно-десантных войск РФ Михаил Теплинский мог быть уволен из-за ссоры с Герасимовым, во время которой первый якобы послал второго "по маршруту российского военного корабля".

Ранее сообщалось, что в стране-агрессоре России уже нарастает переполох из-за их неудач на фронте. Российский генерал Валерий Герасимов, которому две недели назад передали командование оккупационными войсками, начал скулить, как захватчикам тяжело воевать. Мол, интенсивность боев в Украине так высока, что "Россия еще такой не знала".

Напомним, ранее генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, что в окружении российского диктатора Владимира Путина обостряется раздор. В частности, началось унижение владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина за то, что он нарушил обещание Путину и не смог захватить Бахмут. Это подорвало авторитет ЧВК "Вагнера".

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