"Пакт о ненападении предлагали заключить": Лукашенко выдал несуразный фейк об Украине и Беларуси

Якобы, говорит диктатор Александр Лукашенко, украинская сторона Минск просила не задействовать свои войска на украинской территории.

Лукашенко выдал несуразный фейк об Украине и Беларуси/ коллаж фото УНИАН

Белорусский диктатор Александр Лукашенко выдал в эфире новый пропагандистский фейк. В комментарии своей пресс-службе он сказал, что якобы получал от официального Киева предложение подписать "пакт о ненападении".

Якобы, говорил Лукашенко, украинская сторона просила не задействовать Минск свои войска на украинской территории. И, более того, ограничить их дислокацию в случае просьб со стороны страны-агрессора России.

"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагали заключить. А с другой стороны, [западные страны − Главред] готовят эту гремучую смесь и вооружают их", — отметил он.

Угроза нападения России из Беларуси

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что у войск Украины есть возможности своевременно отреагировать на угрозу вторжения оккупантов РФ из Беларуси. Если уровень угрозы возрастет, ВСУ задействуют резервы на проблемных направлениях.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что Киев отслеживает передвижение войск оккупанта России на территории Беларуси. Пока разведка не фиксирует признаков создания там ударной группировки для нового военного вторжения в Украину. Вероятность нападения с данного направления пока остается низкой.

Аналитики американского Института изучения войны допустили, что новое нападение России на Украину из Беларуси может произойти в конце 2023 года. Атака в ближайшей перспективе, по мнению экспертов, выглядит маловероятной.

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