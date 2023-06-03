"Загнанный зверь, который боится потерять свою жизнь": Зеленский "растоптал" Путина

Украинский лидер назвал главу Кремля слабым человеком и подчеркнул, что Россию нужно мощно изолировать.

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Зеленский "растоптал" Путина/ коллаж: Главред, фото: Instagram Зеленский, скрин

Российский диктатор Владимир Путин сейчас ведет себя, как загнанный зверь, который боится, что он потеряет свою жизнь.

Путин прибегает к угрозам ядерным оружием именно потому, что он слаб. Таким образом диктатор страны-агрессора РФ пытается показать, что он еще якобы имеет силу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью The Wall Street Journal.

Также Зеленский отметил, что нужно мощно изолировать Россию и приложить к этому больше усилий.

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"Ведомый зверь, он боится потерять свою жизнь. Он должен бояться силы мира. Он понимает эту силу. Если мы говорим об изоляции Российской Федерации – то надо делать это мощно... Очень серьезно к этому относиться", – сказал Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что ВСУ уже готовы к контрнаступлению на позиции российских оккупантов. Он также отметил, что несмотря на то, что украинская армия получила не всё вооружение, на которое надеялась, ждать еще месяц уже невозможно.

Президент Владимир Зеленский высказался о вероятных сроках ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, Россия должна увидеть и почувствовать предстоящее украинское контрнаступление. Он добавил, что когда наши защитники начнут освобождать территории от россиян, украинцы поймут, что контрнаступление уже происходит.

"Это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала. Особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию. Деоккупация наших территорий – это и есть результат контрнаступления", – отметил Зеленский.

В Генштабе Сил обороны Эстонии ранее отмечали, что Украина, очевидно, намеренно скрывает дату начала своего контрнаступления, таким образом пытаясь озадачить оккупантов. Так она хочет заставить российских захватчиков перейти к обороне.

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