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Эксперт пояснил, почему русские обстреливают Киев баллистическими ракетами

Дмитрий Видоменко
3 июня 2023, 11:48 обновлено 3 июня, 11:48
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Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему русские оккупанты бьют по Киеву баллистическими ракетами.
Коваленко, ракета
Александр Коваленко объяснил ситуацию с ракетными ударами россиян / коллаж Главред, скриншот из видео

Русские оккупанты начали активно использовать для ударов по Киеву баллистические ракеты, потому что поиск западных систем ПВО Patriot в столице стал для Кремля идеей фикс. Об этом заявил в интервью порталу "НВ" Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление,

"Думаю, что это поиск ЗРК Patriot, охота на него, он стал для агрессора фетишем. Россияне даже [в ночь на 29 мая - Главред] осуществили удар по территории Украины с целью поиска местоположения американского ЗРК. То есть 40 крылатых ракет, 38 дронов-камикадзе. И все это ради того, чтобы не только уничтожить какие-то объекты, а обнаружить системы ПВО, идентифицировать их и впоследствии, на базе полученных разведданных, нанести удар туда, где противник считает, что есть ЗРК Patriot", − сказал он.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

По словам Коваленко, русские гиперзвуковые ракеты (Искандеры и Кинжалы) продемонстрировали свою беспомощность против современных систем ПВО.

"Но в результате все эти Искандеры и Кинжалы продемонстрировали, насколько они ничтожны против современной западной техники. Сейчас у россиян нет ни одной ракетной системы, которая могла бы эффективно прорывать эшелонированную систему ПВО, в составе которой есть западные образцы. Таким образом, построенная в Киеве и Киевской области система ПВО демонстрирует феноменальную эффективность. Такой эффективности, кстати, не было даже в свое время у Саудовской Аравии. Напомню, последняя с ее большими бюджетами закупала много западных систем ПВО, но страна не смогла построить достаточно эффективные эшелоны, чтобы закрыть свое воздушное пространство. Поэтому когда йеменские хуситы использовали старые советские ракеты оперативно-тактического уровня или примитивные иранские ракеты для обстрелов Саудовской Аравии, то не всегда ее система ПВО могла уничтожать эти угрозы со полной гарантией", − подытожила она.

Ракетный удар по Киеву

Напомним, оккупанты РФ резко активизировали атаки на Киев. Противник атаковал баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования по ОТРК "Искандер". Силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 из 10 выпущенных ракет, однако вследствие воздушного боя в Деснянском районе Киева погибли две женщины и 9-летняя девочка, которые находились в это время на улице, пытаясь попасть в закрытое бомбоубежище. Получили ранения еще 12 мирных жителей в Днепровском и Деснянском районах столицы.

Повреждены поликлиника, детский сад, многоквартирные жилые дома, автомобили.

В ночь на 30 мая 2023 с 23:30 по 4:30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все дроны сбиты на подступах к Киеву.

Смотрите видео ТСН о ракетном ударе русских оккупантов по Киеву 29 мая:

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Александр Коваленко Искандеры гиперзвуковая ракета война России и Украины
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